Un clujean a ajuns să joace pe stadionul lui Manchester United: „Sunt talismanul lor norocos!”

Vasi Bîlc are 38 de ani și s-a născut în județul Cluj, dar este stabilit în Anglia de zece ani. În paralel, el este și unul dintre membrii fondatori ai fan clubului Manchester United din România iar recent a avut parte de o experiență unică.

Foto: arhivă personală Vasi Bîlc

Originar din Livada, județul Cluj, bărbatul a avut parte de o șansă cu-adevărat specială: a evoluat într-un meci demonstrativ în Manchester, disputat chiar pe Old Trafford, legendarul stadion al echipei sale favorite. Cum s-a întâmplat asta? A povestit chiar el!

„Dintre noi, 16 din 17 voiau să fie atacanți”

„S-a întâmplat în urmă cu 2-3 ani, prin intermediul fan clubului pe care l-am creat. Cei de la Tezos, care erau unul dintre sponsorii tehnici și apăreau pe echipamentele de antrenament, s-au gândit să ne recompenseze pe cei care ne ocupăm de fan cluburi și au organizat un meci împotriva unei echipe formate din membri ai staff-ului propriu.

A fost o experiență foarte interesantă, de care sunt foarte mândru. Astfel am ajuns să joc pe Old Trafford un meci de 60 de minute, două reprize de câte 30. L-am avut antrenor pe Louis Saha, secundul lui a fost Wes Brown (ambii foști jucători ai echipei n.red). A fost un moment de care îmi voi aminti toată viața.

Vasi Bîlc, pe terenul celor de la Manchester United / Foto: arhivă personală

Ne-au întâmpinat cei de la club, am primit o masă înainte de meci, ne-am dus la vestiar, am primit echipamentul complet, pe care l-am și păstrat. Am ajuns în vestiar și a venit Louis Saha. Ne-a întrebat pe fiecare în parte pe ce post vrem să jucăm.

Bineînțeles, am fost vreo 17 în total și 16 dintre ei voiau să joace atacant. Am ridicat mâna și am zis «Bine, eu voi fi fundaș central». Bineînțeles, am pierdut 1-6. N-am avut nicio șansă, dar la final a fost iarăși interesant. Ne-am întâlnit din nou cu el și i-am zis: «Coach, nu ne-ai dat sfaturi bune. Ne-au zdrobit ăștia».”, a rememorat Vasi, într-o intervenție pentru GSP.

„Pasiunea o am de la mama”

monitorulcj.ro a vrut să afle de unde a început totul pentru bărbatul clujean, așa că l-am contactat, iar Vasi a acceptat fără ezitarea propunerea noastră. Am aflat că a cochetat cu jurnalismul la începuturile carierei sale, însă a renunțat, iar acum lucrează la un depozit în Anglia, acolo unde s-a stabilit în 2015.

„Pasiunea pentru fotbal am preluat-o de la mama, care era fan Craiova. Nu era sfârșit de săptămână să nu ascult meciurile din Romania la radio, iar pe zi ce trecea, virusul era tot mai puternic”, își amintește el.

A devenit fanul lui United cu mai bine de douăzeci de ani în urmă și a avut de mai multe ori șanse de a-i vedea pe „diavoli” chiar din tribună, dezvăluind, apoi, și de ce crede că este talismanul norocos al englezilor.

„Pasiunea pentru United a început prin 2003, cu Beckham. Celebrul Manchester United – Real Madrid 4-3. A fost lovitura aia liberă a lui Beckham. Neavând cablu și internet pe vremea aia, îi urmaream pe livescore, în fiecare luni, la un internet cafe din Gherla – așa am devenit suporter.

Alături de Louis Saha / Foto: arhivă personală

Pe Old Trafford am ajuns prima data în 2015, la un Manchester United – Liverpool. Am prins un bilet la o tragere la sorți, am fost unul dintre norocoși. A fost atunci celebrul meci al lui Anthony Martial, când a dat gol la debut. De-atunci am prins 25 de meciuri și, cu mine în stadion, băieții n-au pierdut niciunul! Sunt talismanul lor norocos”.

„N-am avut bani de bilet la meciul cu CFR”

Vasi se afla în Cluj atunci când United a venit în Ardeal pentru meciul cu CFR din grupele Ligii Campionilor, în 2012. Biletele s-au vândut repede, astfel că nu a reușit să vadă meciul de pe stadion, dar își amintește cum a fost printre singurii care s-au bucurat în centru orașului de înfrângerea vișiniiilor.

„N-am fost pe stadion. Eram încă student și nu aveam bani de bilet. Aveam niște prieteni care lucrau la televiziune și m-am rugat de ei să mă ia și pe mine cu ei la aeroport. Au trecut toate vedetele la 30 de centimetri de mine, prin aeroport. Am vazut meciul în Piața Unirii, pe un ecran uriaș. Am fost printre puținii care s-au bucurat la golurile lui Van Persie”, a încheiat el.

Meciul la care se referă este CFR Cluj - Manchester United, disputat în România pe 2 octombrie 2012. Englezii au câștigat cu 2-1, deși gazdele au deschis scorul. Kapetanos a marcat în minutul 14, însă van Persie, vârful lui Sir Alex Ferguson de atunci, a întors soarta partidei cu o „dublă” marcată în minutele 29, respectiv 49.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: