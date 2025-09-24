Fotbal internațional. Un fost jucător de la Manchester United a fost condamnat!

Anderson (37 de ani), mijlocașul brazilian care a câștigat patru titluri în Premier League cu United, va petrece 30 de zile în spatele gratiilor.

Anderson a plecat în 2015 din Anglia | Foto: Manchester United Facebook

Fostul fotbalist are de suferit în urma neplății pensiei alimentare.

Instanța din Porto Alegre l-a obligat pe Anderson să achite o datorie de 143.000 de lire sterline, însă acest lucru nu s-a întâmplat iar acum are de suferit.

Astfel, fostul jucător a fost condamnat la 30 de zile de închisoare în condiții stricte, anunță publicația britanică Mirror.

Anderson are 9 copii și a mai fost în centrul atenției în urmă cu cinci ani. În 2020, el a fost suspectat de spălare de bani și că a încercat să ascundă aproximativ 4,7 milioane de lire sterline prin intermediul criptomonedelor.

Are 3 finale ale Ligii Campionilor!

Brazilianul a evoluat timp de opt ani la Manchester United, dintre care șase sub comanda legendarului Sir Alex Ferguson. A plecat de pe Old Trafford în 2015, apoi a mai jucat pentru Fiorentina și Internacional.

Alături de „diavoli” și-a trecut în cont patru titluri de campion al Angliei, o Ligă a Campionilor și ale două finale pierdute. A triumfat în 2008, contra lui Chelsea, dar a cedat în 2009 și 2011, ambele contra Barcelonei.

