Manchester United, umilită în Cupa Ligii de o echipă din liga a patra! Reacția antrenorului Ruben Amorim.

Manchester United a fost eliminată la penalty-uri din Cupa Ligii Angliei de Grimsby Town, formație care evoluează în a patra divizie engleză.

Bucuria celor de la Grimsby de la finalul meciului | Foto: Grimsby Town Football Club Facebook

Din rău în mai rău pentru fanii lui United! Cu toate că este una dintre cele mai importante echipe din fotbalul mondial, fosta echipă a legendarului Sir Alex Ferguson a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor pentru istoria clubului.

După ce au început sub așteptări noul sezon, un singur punct după primele două etape, „diavolii roșii” părăsesc a treia competiție internă după prima rundă.

Grimsby Town, locul 4 în League Two, divizia a patra din Anglia, tocmai a eliminat-o pe United din Cupa Ligii după 2-2 în timpul regulamentar și 12-11 la loviturile de departajare.

Gazdele au deschis scorul în minutul 22, iar opt minute mai târziu au profitat de greșeala lui Onana și și-au dublat avantajul.

Ruben Amorim a făcut trei schimbări la pauză, iar rezultatele s-au văzut pe tabelă. Mbeumo a redus din diferență în minutul 75, apoi Harry Maguire a punctat în prelungiri și a dus meciul la penalty-uri.

Portarul a avut declarația serii!

S-au executat câte 13 lovituri pentru fiecare echipă. Grimsby a ratat prin Oduor, în timp ce Cunha și Mbeumo au irosit șansa de a marca de la punctul cu var, iar clubul înființat în 1878 a scris o nouă pagină de istorie.

Portarul gazdelor, Christy Pym, a oferit declarația serii după victoria echipei sale: „Sunt fan al lui Manchester United, sunt un pic supărat pentru acest rezultat”, a spus el la finalul meciului, conform Daily Mail.

Complot împotriva lui Ruben Amorim?

Nu la fel de binedispus a fost și Ruben Amorim, tehnicianul care a semnat anul trecut cu United. Portughezul a lăsat de înțeles că ar fi fost „lucrat” de jucători și spune că va reflecta asupra viitorului său pe banca echipei.

„Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor.

(n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer. Vreau doar să le mulțumesc fanilor, apoi vom reflecta. Trebuie să intrăm pe teren cu mândrie. Venim la meciul ăsta, cu o echipă de liga a patra, și prestăm așa. Repet, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj cât se poate de clar.

Ruben Amorim l-a înlocuit pe Erik ten Hag pe banca lui United | Foto: Manchester United Facebook

(n.r. Vă referiți că mentalitatea nu e suficient de bună?) Nu e vorba de mentalitate. E greu să vorbesc.

(n.r. Sunteți șocat de ce ați văzut astăzi, totuși?) (n.r. râde) Voi nu sunteți? Suntem într-un moment de tranziție, dar în astfel de momente, dacă nu te ridici la nivelul așteptărilor, e clar că e nevoie să se schimbe ceva, și nu avem cum să schimbăm 22 de jucători din nou.

Nu e vorba de portar. Cu tot respectul, cu o echipă de liga a patra, trebuie să blochezi tot ce face adversarul. La diferența asta de nivel, Onana trebuia să scoată cu picioarele. Cam asta este. Nu e vorba de sistem.

Am ajuns în finala Europa League, într-un sezon dezastruos, cu același sistem. Putem folosi trei, patru sau cinci fundași, nu asta contează. Contează să se schimbe ceva, și puteți vedea că nu s-a schimbat nimic cu antrenorul actual”, a spus acesta la finalul partidei potrivit ITV Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: