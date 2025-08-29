Dan Bucșa, fostul căpitan de la „U” Cluj, continuă în Liga a 4-a la Olimpia Gherla!

La 37 de ani, Dan Bucșa nu renunță definitiv la fotbal și va juca în al patrulea eșalon din România.

Dan Bucșa a fost numit antrenor secund la Unirea Dej în această vară | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Dan Bucșa a evoluat în sezonul trecut în Liga a 3-a, la Vulturul Mintiu-Gherlii, unde a fost antrenor-jucător, însă în această vară a decis să renunțe la fotbalul profesionist și să devină antrenor.

El a semnat cu Unirea Dej, formație tot din al treilea eșalon, unde va fi secundul lui Adrian Falub, și el un simbol al Universității Cluj.

Fostul căpitan de la „U” va evolua, în paralel, și în Liga a 4-a. Bucșa s-a înțeles cu Atletic Olimpia Gherla, formație alături de care țintește chiar la promovare.

„Da, e adevărat, merg să ajut cât îmi permite timpul. Încercăm să facem o echipă bună, să ne bucurăm de fotbal.

Vrem să încercăm să promovăm, poate-poate facem ceva frumos”, a spus acesta pentru monitorulcj.ro.

Bucșa, peste 150 de meciuri în primele două ligi din România

Bucșa s-a născut la Dej, în județul Cluj, dar a început fotbalul în curtea celor de la Dinamo. A adunat 250 de partide oficiale de-a lungul carierei sale, cele mai multe pentru Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, dar a avut experiențe și în afară țării, în Israel, Germania sau Ungaria.

În sezonul 2011/2012, a bifat 2 prezențe pentru prima echipă a lui Dinamo, alături de care a încheiat sezonul pe locul 5, iar în 2015, când era la ASA Târgu Mureș, a triumfat în Supercupă contra celor de la FCSB.

