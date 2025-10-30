10 ani de la incendiul tragic din Colectiv. Ce s-a schimbat de atunci?

Astăzi se împlinesc 10 ani de la incendiul puternic izbucnit în clubul bucureștean Colectiv, în care și-au pierdut viața 65 de tineri care se adunaseră pentru concertul trupei rock Goodbye to Gravity.

Joi, 30 octombrie 2025 se împlinesc 10 ani de la incendiul din Colectiv | Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Pe 30 octombrie 2015 a avut loc tragedia de la Clubul Colectiv din Bucureşti, cel mai mare incendiu produs într-un club din ţară şi cel mai mare accident după anul 1989, soldat cu 65 de morţi şi 163 de răniţi.

Unii dintre ei au murit arși în încăperea cuprinsă de flăcări în doar câteva secunde, iar alții și-au găsit sfârșitul pe paturile de spital, în zilele și săptămânile care au urmat tragediei, din cauza rănilor grave ori a infecțiilor din spitale.

Ce s-a schimbat la 10 ani de la dezastrul din Colectiv?

Spital de arși, nu! (marii arși sunt trimiși în continuare în străinătate)

Tratamente mai eficiente, nu!

Condiții mai bune în spitale, nu! (spitalele au o etichetă la ușă ca sunt în proces de acreditare, și atât

Curățenie și igienă, nu! (Infecții nosocomiale și germeni rezistenți),

Siguranță la inccendii, nu! (În continuare instituții și clădiri publice funcționează fără aviz ISU)

Comemorări la 10 ani de la incendiul din Colectiv

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în fața fostului club.

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10.30, în zona de acces Fabrica Pionerul - Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, informează Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Astfel de pomeniri au fost săvârșite regulat din 2015.

Un număr de 64 de persoane și-au pierdut viața în urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureștean Colectiv din Capitală. La momentul izbucnirii incendiului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate.

Potrivit Basilica, imediat după tragicul eveniment, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat în ajutorarea victimelor, precum și a familiilor acestora și a oferit sprijin material supraviețuitorilor de la Colectiv. Victimele și familiile lor au primit ajutor financiar atât prin Arhiepiscopia Bucureștilor, cât și prin celelalte eparhii.

Acum, 30 octombrie reprezintă Ziua pacientului cu arsuri, în România.

Ziua pacientului cu arsuri, instituită prin Legea nr.180/2019, este marcată anual la data de 30 octombrie. Iniţiativa legislativă a fost adoptată la 12 decembrie 2018, de Senat şi la 11 septembrie 2019, de Camera Deputaţilor.

Încă nu avem un spital pentru marii arși

Cu toate că faptul că România nu avea un centru specializat pentru marii arși a contribuit la creșterea numărului victimelor de la Colectiv, la opt ani de la tragedie, România încă nu are un astfel de centru. Mai marii țării promiteau atunci construirea unui centru modern destinat marilor arși, dar acesta nu a fost făcut până acum.

În august anul 2023, România a fost din nou prinsă nepregătită de un incendiu de mari dimensiuni, cu zeci de răniți care au suferit arsuri grave: explozia de la Crevedia, soldată cu 57 de răniți. Practic, cel mai grav episod cu pacienți cu arsuri produs după Colectiv ne-a prins din nou nepregătiți. Autoritățile nu au fost în stare, în acești 10 ani, să construiască niciun centru pentru tratarea marilor arși. Astfel, 12 dintre răniții de la Crevedia au fost transferați în străinătate pentru tratamente.

Tragedia Colectiv. Ziua pacientului cu arsuri, pe 30 octombrie

Potrivit iniţiatorilor, scopul instituirii unei astfel de zile este de „a marca impactul emoţional asupra pacientului ars, impact deosebit de puternic pe o perioadă îndelungată de timp şi care presupune adâncă suferinţă şi costuri însemnate”.

Ziua pacientului cu arsuri poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanţe ale României în străinătate, entităţi medicale publice şi private, prin organizarea de evenimente dedicate prevenirii apariţiei de incidente care ar putea produce incendii şi ar putea conduce la rănirea gravă prin arsuri a participanţilor, precum şi îngrijirilor necesare pacientului cu arsuri. Ministerul Sănătăţii este responsabil cu coordonarea activităţii dedicate Zilei pacientului cu arsuri.

Tragedia din 30 octombrie 2015 a scos la iveală deficienţele sistemului sanitar în ceea ce priveşte serviciile medicale ce se acordă marilor arşi, în sensul că niciun spital din ţară nu îndeplinea în totalitate condiţiile necesare îngrijirii acestora pentru că nu exista o zonă de izolare protectivă pentru aceşti pacienţi.

