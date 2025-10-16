Louis Munteanu, în Italia? Mandorlini: „E un jucător care a demonstrat”

Andrea Mandorlini (65 de ani) a susținut miercuri după-masă conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

Louis Munteanu, fotbalistul ardelenilor, este al doilea cel mai scump jucător din lotul CFR-ului | Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ- Facebook

Ardelenii vor disputa în această seară, de la ora 20:30, restanța din etapa cu numărul #5 din Superligă.

Printre altele, tehnicianul italian a vorbit și despre plecarea lui Cristi Balaj de la echipă. Președintele CFR-ului și-a dat demisia în weekend și nu va mai continua la club.

„Cristi Balaj e o persoană cu care am avut o relație foarte bună. Îmi pare rău de alegerea sa, dar o respect. Motivele le știe el mai bine. Este un profesionist și îi doresc numai bine în tot ceea ce va face”, a spus Mandorlini înaintea meciului.

Interes pentru Louis Munteanu din Italia?

Antrenorul grupării din Gruia a comentat și posibilitatea ca Louis Munteanu să plece în Italia în următoarea perioadă de mercato.

Mandorlini a recunoscut că au fost oameni din țara sa natală interesați de serviciile atacantului.

„Am vorbit puţin, dar sunt discuţii care, în acest moment, nu sunt foarte utile. Pentru el este important să fie bine mental şi să-şi pună calităţile în serviciul echipei.

Nu este nevoie să vorbim prea mult de Louis, este un jucător care a demonstrat, care a avut oferte. În acest moment el trebuie să joace bine pentru club şi să continue să marcheze”, a spus Mandorlini înaintea meciului cu Csikszereda.

CFR Cluj este pe locul 12 în acest moment, cu 12 puncte acumulate. Ultima înfrângere a echipei a fost în luna august, împotriva Oțelului. De-atunci, vișiniii au înregistrat 4 rezultate de egalitate și o victorie în campionat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: