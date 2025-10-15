Falub rămâne pe bancă, deși Unirea Dej e în cădere liberă! Primăria invocă „accidentările”

Unirea Dej are parte de un start de sezon modest: a stâns doar 5 puncte și ocupă locul 10 din 12 după 8 etape.

Unirea Dej ocupă locul 10 după primele 8 etape | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Aflată pentru al doilea an consecutiv în eșalonul al treilea, echipa ardeleană a înregistrat doar trei rezultate pozitive în acest sezon, două dintre ele fiind obținute împotriva a două echipe promovate din Liga a 4-a: victorie cu Bihorul Beiuș (2-0) și egal cu Sticla Turda (1-1).

În plus, echipa a fost eliminată din Cupa României după o prestație dezamăgitoare contra Viitorul Livezile, grupare care activează în a patra ligă de fotbal și este considerată amatoare.

Evoluțiile modeste ale echipei i-au făcut pe unii dintre suporteri să-și piardă răbdarea cu actualul antrenor, Adrian Falub, și să-i ceară demisia pe rețelele de socializare.

Instalat în funcție anul trecut, Unirea Dej are un procent incredibil sub comanda sa: a câștigat doar 26% din meciuri și a pierdut peste 50% dintre partide.

Până acum, însă, în cadrul clubului nu a fost luată nicio măsură. monitorulcj.ro a încercat să afle ce cred oamenii care conduc destinele echipei.

Având în vedere că Primăria Dej este principalul sponsor al echipei, am vrut să vedem care este părerea acestora despre parcursul echipei sub comanda actualului antrenor, dar și ce îl recomandă să mai rămână în funcție în urma rezultatelor obținute.

De asemenea, am vrut să aflăm și dacă s-a încercat demiterea acestuia sau dacă va fi luată vreo decizie în acest sens.

Primăria Dej: „Antrenorul și-a luat angajamentul să redreseze echipa”

„Domnul Adrian Falub, dejean de al nostru, cu un CV impresionant ca jucător și ca antrenor, a preluat echipa în luna august 2024, într-un moment dificil al acesteia, respectiv retrogradarea în liga a 3-a.

Conducerea clubului și-a asumat ca în primul sezon de liga a 3-a echipa să fie reconstruită, astfel încât în următorul sezon să accedă în play-offul competiției.

Rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor iubitorilor de fotbal, iar în acest context am avut o întâlnire împreună cu conducerea clubului și antrenor pentru a analiza situația și totodată ce soluții se pot pune în practică.

Din păcate începutul de campionat a fost neașteptat de slab, din 8 meciuri jucate, 5 fiind pierdute, 2 remize și o victorie, Adrian Falub motivând rezultatele slabe ca fiind cauzate de accidentările și suspendările unor jucători importanți, nefiind posibilă alinierea celei mai bune formule de start.

Antrenorul și-a luat angajamentul că până la finalul anului să redreseze echipa, astfel încât să ocupe o poziție onorabilă în clasament, cu șanse reale de a accede în play-off, gradul de realizare al obiectivului urmând să fie urmărit îndeaproape, în scopul luării unei decizii pertinente.

Fotbalul dejean cu o istorie de peste 100 de ani trebuie să continue, de aceea am luat decizia de înființare a Academiei de Copii și Juniori, în acest mod dăm șansa și creem condiții pentru copiii noștri de a se antrena, de a face performanță, având speranța că marea lor majoritate în viitor se vor regăsi în echipa de seniori Unirea Dej”, a transmis Primăria Dej la solicitarea monitorulcj.ro.

La un pas de Liga 1 în urmă cu trei ani!

În urmă cu trei sezoane, Dejul era una dintre surprizele plăcute ale ligii secunde: a încheiat sezonul regulat pe locul 4 și s-a calificat în play-off, cu toate că echipa avea unul dintre cele mai mici bugete din campionat. Gruparea n-a repetat performanța și în ediția 2023/2024, iar la finalul sezonul a retrogradat în eșalonul al treilea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: