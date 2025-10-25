Daniel David, anunț îngrijorător: „Suntem peste media europeană la alcool, fumat și dependența online”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun și alte droguri în rândul adolescenților.

Ministrul Educației, Daniel David | Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

David David a prezentat o radiografie cruntă, dar sinceră a României: el a anunțat că ne situăm sub media europeană la consumul de droguri, dar peste media europeană la consumul de alcool, fumatul, jocurile de noroc și dependența online.

Totul, în condițiile în care nu avem specialiști suficienți care să se ocupe de sănătatea mintală a copiilor și tinerilor. (Agerpres)

