Înfrângere pentru U-BT în Polonia: Slask a câștigat la limită, 94-93

U-BT Cluj-Napoca a pierdut la limită meciul disputat în Polonia contra lui Slask Wroclaw, scor 94-93, în al treilea meci din EuroCup.

U-BT a înregistrat a doua înfrângere a sezonului | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au început mai bine meciul și au condus atât după primul sfert (24-22), cât și la pauză (50-38).

Totuși, polonezii au revenit în partea a doua, au recuperat 9 puncte în sfertul al treilea și au marcat punctele victoriei în ultima parte a meciului.

Cei mai buni jucători ai echipei clujene au fost Daron Russell (21 puncte, 8 recuperări, 15 pase decisive), Trey Woodbury, Mitchell Creek și Dusan Miletic.

Cum explică Silvășan eșecul

„În primul rând, felicitări echipei Śląsk Wrocław pentru victorie. Pentru noi este o înfrângere dureroasă, mai ales pentru că am jucat foarte bine în prima repriză și am început bine și repriza a doua.

Totuși, nu am fost constanți în apărare. Nu am mai avut aceeași intensitate în sferturile trei și patru, fapt pentru care în a doua repriză am încasat 56 de puncte, ceea ce este mult prea mult.

Am permis prea multe puncte din a doua șansă după cele 15 recuperări ofensive ale lor și i-am lăsat să marcheze pe contraatac după mingile noastre pierdute în atac. Cred că am avut meciul în mâinile noastre, dar nu am fost suficient de maturi și concentrați ca să îl închidem.

Acesta e baschetul, asta e viața, trebuie să mergem mai departe, pentru că duminică ne așteaptă un meci foarte greu”, a spus la finalul partidei antrenorul Mihai Silvășan.

Următorul meci pentru baschetbaliștii de la U-BT va avea loc duminică, pe 19 octombrie, în deplasare cu Dubai, în Liga Adriatică.

