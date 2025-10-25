Ziua Armatei a fost sărbătorită în centrul Clujului. Mesajul transmis de Emil Boc.

Ziua Armatei a fost sărbătorită sâmbătă, 25 octombrie, printr-o serie de manifestări organizate în toate orașele mari ale țării.

Ziua Armatei a fost sărbătorită la Cluj | Foto: Emil Boc Facebook

În Cluj, începând cu ora 10, a avut loc o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Glorie Ostașului Român, din Piața Avram Iancu.

La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (58 de ani). Edilul a exprimat printr-un mesaj pe Facebook semnificația zilei de 25 octombrie.

„Suntem într-un moment de răscruce în care, dacă nu suntem mai uniți ca niciodată, va fi greu de rezistat în fața vremurilor care vin.

Din păcate, după 80 de ani de pace, războiul s-a întors pe tărâm european. Rusia nu vrea să accepte că forța dreptului trebuie să prevaleze în fața dreptului forței.

Am învățat în ultimii 80 ani, sub cupola protecției instituțiilor precum Armata Română, să colaborăm. Toată Europa a înțeles astăzi cât este de important să putem să ne apărăm fiecare centimetru.

Am încredere că avem capacitatea de a fi uniți, de a ne urma obiectivele și a ne crea un viitor așa cum ni-l dorim fiecare pentru copiii noștri - cu pace, democrație și libertate.

Am subliniat cele de mai sus în contextul evenimentelor organizate de Ziua Armatei Române astăzi la Cluj-Napoca. În prima parte a zilei a avut loc ceremonialul depunerii de jerbe de flori la monumentul „Glorie Ostașului Român”, urmat de o defilare militară a unităților din cadrul „Divizia 4 Infanterie Gemina”.

Mulțumesc, în numele comunității noastre, militarilor români care și-au dedicat viața apărării României”, a fost mesajul transmis de Emil Boc prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

