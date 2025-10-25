  • Flux RSS
Un bărbat din Cluj a căzut într-o fântănă și se află în stop cardio-respirator!

Un eveniment incredibil s-a petrecut sâmbătă dimineață pe strada Valea Fânațelor din municipiul Cluj-Napoca.

Echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru a acorda îngrijiri medicale de urgență unui bărbat care ar fi căzut într-o fântână în Colonia Valea Fânațelor.


Până la sosirea forțelor noastre, victima a fost scoasă din fântână de către persoanele aflate la fața locului. Victima este în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare.

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, anunță ISU.


