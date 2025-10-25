România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică

Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă a anului întrucât, la ora 04:00, ceasurile se vor da cu o oră înapoi iar ziua va avea 25 de ore.

Ora se va da cu o oră înapoi în această noapte | Foto: Depositphotos.com

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, România va trece oficial la ora de iarnă, marcând astfel sfârșitul orei de vară pentru acest an. Astfel, se revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC.

Cum ne afectează schimbarea orei

Unele studii arată că sănătatea oamenilor ar putea avea de suferit din cauza modificărilor prin folosirea orei de vară. Astfel, schimbarea orei poate afecta diferit oamenii, în funcţie de vârstă, stil de viaţă şi sănătate.

Specialiştii susţin că schimbările de oră pot cauza anumite probleme temporare în ritmul circadian, ceea ce poate duce la oboseală, somnolenţă, scăderea performanţei la locul de muncă şi creşterea riscului de accidente. Copiii şi vârstnicii pot fi cei mai afectaţi, deoarece ritmurile lor biologice sunt mai sensibile la schimbări.

De asemenea, adaptarea la ora de iarnă poate influenţa şi dispoziţia emoţională a oamenilor, deoarece zilele mai scurte şi mai puţină lumină naturală pot creşte riscul de depresie sezonieră, un tip de depresie legat de schimbările de sezon, în special în lunile de iarnă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: