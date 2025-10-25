Probleme pentru CFR Călători: nu se pot achiziționa bilete de tren online!

Compania de transport feroviar a întâmpinat probleme tehnice în plata cu cardul a biletelor de tren.

CFR Călători a întâmpinat probleme sâmbătă dimineață |Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Plata cu cardul pentru achiziția biletelor de tren a fost afectată sâmbătă dimineață de o defecțiune. Acum, problemele persistă doar la achiziția de bilete prin intermediul online.

„CFR Călători informează că din cauza unor probleme tehnice apărute la plata cu cardul ale firmelor procesatoare prin care se efectuează aceste plăți, în prima parte a zilei plățile cu cardul la casele de bilete din staţiile de cale ferată, în tren, cumpărarea online a biletelor de tren, achiziționarea de la automatele de vânzare bilete din gări, NU au funcționat.

La această oră problemele persistă doar la cumpărarea online”, a fost comunicatul postat de CFR Călători.

