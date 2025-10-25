Fotbal clujean în Superligă. „U” Cluj și CFR joacă sâmbătă

În acest weekend se dispută a 14-a etapă din Superliga masculină de fotbal.

„U” Cluj și CFR au remizat în meciul direct, 2-2 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Universitatea Cluj s-a deplasat la Galați pentru duelul cu Oțelul, programat sâmbătă, de la ora 16:00.

Cu noul antrenor pe bancă, Cristiano Bergodi, „studenții” speră să obțină prima victorie în campionat după două luni și să revină în lupta pentru locurile de play-off.

„U” Cluj a fost surpriza plăcută în sezonul trecut: s-a calificat în faza superioară a clasamentului și, apoi, în cupele europene.

Începutul modest de sezon i-au determinat pe șefii clubului să ia măsuri, astfel că s-a ajuns la un acord cu Ioan Ovidiu Sabău pentru rezilierea contractului la finalul săptămânii trecute.

De partea cealaltă, și CFR Cluj va disputa primul meci oficial după demiterea lui Andrea Mandorlini. „Feroviarii” joacă în această seară cu Farul Constanța, pe teren propriu, meci programat la ora 21:00.

Va fi, totodată, prima partidă cu Iuliu Mureșan din nou în tribunele arenei din Gruia în calitate de președinte. În lipsa unui antrenor principal, de antrenamente s-au ocupat Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, antrenorii secunzi ai echipei.

Înaintea acestei etape, cele două rivale din Cluj sunt vecine de clasament: „U” este pe locul 10, cu 14 puncte, în timp ce vișiniii sunt o poziție mai jos, cu un punct mai puțin.

