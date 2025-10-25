Nicușor Dan: „Cu un salariu minim prea mare, sute sau mii de oameni pot să-și piardă locurile de muncă”

Președintele României se află în vizită la Iași, acolo unde participă la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Iași | Foto: presidency.ro

Președintele României a susținut vineri seara o conferință de presă în orașul din nordul Moldovei și a făcut precizări despre salariul minim pe economie.

„Haideți să ne uităm la context în ansamblu. Deci, pe de o parte, există o directivă europeană care într-un mod destul de complicat, tehnic, vorbește de salariul minim. Această directivă este contestată la Curtea de Justiție și termenul de judecată va fi în noiembrie.

Deci, e posibil ca în decembrie, când noi vom discuta de buget, această condiționare să nu mai existe. Aceasta este o chestiune. După aceea există un dialog absolut necesar între guvern, patronate și sindicate.

Deci, dincolo de o eventuală obligație legală, trebuie să existe o discuție de oportunitate între guvern, patronate, sindicate pe subiectul ăsta. Evident că toată lumea își dorește salarii mai mari.

Pe de altă parte, deși chiar am avut discuția în seara asta, e posibil ca forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România, și niște sute sau mii de oameni să-și piardă locurile de muncă.

De aceea, discuția este absolut necesară și tehnică. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil. Nu mi s-a solicitat, și cred că primul pas e să se întâlnească aceste trei entități”, a declarat Nicușor Dan în conferința de presă.

