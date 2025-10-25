Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineața în România!

Două cutremure au avut loc astăzi în România. Ambele s-au petrecut în decurs de mai puțin de o oră și au avut o magnitudine de 4,2.

Sâmbătă dimineața au avut loc două cutremure în România | Foto: Depostiphotos.com

Cele două seisme s-au petrecut în zona Vrancea și ambele s-au petrecut la o adâncime de aproximativ 130 de km.

Primul a avut loc la ora 04:19, în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focsani, 57km N de Buzau, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 79km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti.

Al doilea cutremur a fost la ora 05:11, în apropierea următoarelor oraşe: 37km V de Focsani, 59km N de Buzau, 74km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de Brasov, 96km NE de Ploiesti, 97km SV de Barlad, anunță INFP.

