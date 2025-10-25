Controlor de calitate de la Kaufland Turda, mită de zeci de mii de euro. Mituitorul i-a adus banii cu elicopterul acasă!

Surse din anchetă spun că, dacă în celelalte cazuri, Gal a încercat să fie discret, în cazul angajatului Kaufland vizat de ancheta actuală, omul de afaceri din Beiuș a dus ostentația la rang de spectacol: îi vira mita direct în contul bancar sau i-o livra personal, cu elicopterul, în Ocna Mureș – orașul unde locuia acesta.

Un angajat de 44 de ani, controlor de calitate legume-fructe la centru logistic al retailerului Kaufland din Turda, a fost inculpat pentru luare de mită, anunță ebihoreanul.ro

Anchetatorii spun că „în perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar.”

Ce se întâmpla, mai exact? Mita era dată pentru a accepta livrări de legume-fructe fără să se țină cont de calitatea produselor.

Potrivit sursei citate, afaceristul care l-a mituit este controversatul președinte al Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș, Dumitru Gal, unul dintre cei mai prolifici afacerişti din zonă.

Inculpatul și-a recunoscut fapta și a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

În plus, în acest timp nu va mai avea dreptul să ocupe funcții publice sau posturi care implică autoritate de stat, și îi este interzis să mai lucreze ca inspector de calitate legume-fructe în cadrul Kaufland România.

