David Almășianu, noul fenomen al curselor auto. Campionul clujean care la 15 ani cucerește circuitele din România.

Performanța nu ține cont de vârstă! Cel puțin nu în cazul lui David, un tânăr de 15 ani care a deprins pasiunea pentru raliuri de la tatăl său iar acum visează să ajungă printre cei mai buni.

David și două dintre premiile câștigate | Foto: arhivă familie

Are doar 15 ani și e unul dintre campionii la curse ai Clujului: David Almășianu a impresionat în acest an pe circuit și ridică trofee pe bandă rulantă.

„Plăcerea pentru mașini o am de la 10 ani, dar odată ce am mers ca spectator la Raliul Clujului, am realizat că-mi place și automobilismul”, își amintește tânărul care nu a lăsat ca pasiunea sa să rămână la stadiul de vis.

„Frică? Nu am!”

Acum face parte parte din echipa Danny Ungur Racing și nu a avut nevoie de prea multă vreme să se facă remarcat: a câștigat locul 1 la categoria juniori la Transilvania Motor Ring, a triumfat la Cupa Stejeret și a obținut numeroase clasări pe podium la întreceri precum Cupa Geoagiu-Băi sau Rally Sprint Carei.

Dar cum a început totul? David a povestit pentru monitorulcj.ro cum și-a descoperit înclinația către această zonă. „Aveam simulator, mă jucam pe calculator jocuri cu volan, cu pedale, așa am învățat să conduc. Încă îl folosesc pentru a mă antrena.

Diferența cea mai mare este feedback-ul mașinii: mașina pe calculator se comportă aproape la fel ca în realitate, dar nu experimentează aceleași forțe la frânare și la viraje. Și, desigur, pe simulator poți da înapoi dacă greșești, în viața reală, nu”, se amuză când povestește despre începuturile sale.

Mașina pe care o conduce băiatul de 15 ani | Foto: arhivă familie

Băiatul este elev în clasa a 9-a la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, însă spune că reușește să se împartă între teme și hobby-ul care îi promite o carieră. „Cursele sunt în weekend, nu mi-e afectat programul școlar prea mult.

Până acum am reușit să le fac pe amândouă”, spune David, care ne-a recunoscut că nu simte deloc frică atunci când se află la volanul mașinii sale. „Frică? Nu am. Emoție simt puțin doar înainte de start. Frică ai doar dacă ai mai avut un incident într-un viraj. Atunci îți ia un pic de timp până treci peste”.

A moștenit pasiunea de la tatăl său

Succesul lui David nu ar fi avut loc dacă în spate nu se aflau părinții săi, cei mai mari susținători. Voicu, tatăl, a dezvăluit că pasiunea sa pentru condus nu este întâmplătoare, ci a fost moștenită chiar de la el.

„Pasiunea aceasta am avut-o și eu în tinerețe, pe la 17-18 ani. David a venit cu mine să vizionăm niște curse anul trecut. Cu ajutorul unui prieten am fost într-o mașină de competiție adevărată. Am făcut câteva tururi în circuit și a ajuns să se îndrăgostească de acest sport”, își amintește bărbatul despre începuturile fiului său.

Voicu nu a fost doar cel care i-a insuflat această pasiune lui David, ci și primul său mentor. Acum, bărbatul a făcut un pas în spate. „Apoi, treptat, am mers și ne-am exersat puțin în parcare: comenziile de bază, frânele, accelerație, direcție, să învețe cum le folosim. După care am început să intrăm pe circuitul de la Târgu Mureș. Acum, eu îl susțin doar moral și financiar. Bucuria este foarte mare. Când vezi copilul fericit și satisfacția lui crește de la o zi la alta, te bucuri și tu”.

David, alături de cei mai mari susținători ai săi: familia | Foto: arhivă familie

„Nu are nicio legătură cu teribilismul de pe stradă”

Voicu a povestit că, împreună cu soția sa, face eforturi considerabile pentru a-l susține pe băiat în drumul către propriul vis: înscrierile la concursuri variază între 600 și 900 lei, în funcție de competiție, iar asta implică și cheltuieli precum transportul și cazarea.

„Mă ocup de logistică, adică transportul mașinii, repararea ei, dacă e cazul. Este destul de costisitor: am pornit de la o mașină de 1.000 de euro și am ajuns la una de 6.000. Nu e un hobby ieftin, noi avem noroc că nu avem reparații, defecțiuni. Sunt niște cifre care și pe noi ne sperie, acum când mergem tot mai sus, dar încercăm să le facem față”, ne-a spus el.

Unul dintre sponsorii băiatului este chiar bunica sa | Foto: arhivă familie

Bărbatul a avut și un mesaj către părinții care se gândesc să-și oprească copiii din drumul către o carieră în raliu de teamă că s-ar putea întâmpla accidente. Acesta a atras atenția asupra acestui sport și spune că nu trebuie confundat cu accidentele provocate de mașinile puternice pe străzile din oraș.

„Nu e un hobby periculos, la asta se gândesc mulți părinți. Nu e periculos atât timp cât este gestionat și făcut în mediul propice pentru motorsport, adică circuit închis. Nu are nicio legătură cu teribilismul pe care îl vedem pe stradă la tinerii de 18-19 ani care conduc mașini puternice. Noi nu ne dorim asta.

Noi facem asta pe circuit, într-un mediu organizat. Sunt două lucruri diferite. Pe circuit, mașina este echipată cu toate sistemele de siguranță, cu extinctor, cu cască, centuri de siguranță, scaune, totul este adus la standarde cât mai înalte”, mărturisește Voicu.

David, alături de mama sa | Foto: arhivă familie

Ce urmează acum pentru David? Planurile sale sunt înalte, însă următorul pas este bine stabilit: Campionatul Național de raliuri. „Acolo mi-aș dori să ajung, sper să reușesc. Când câștig, mă simt foarte bine, simt că a meritat să învăț toate aceste lucruri până acum”, a încheiat băiatul.

