Modernizarea Pieței 14 Iulie din Cluj-Napoca este aproape gata. Dan Tarcea: „Zona va fi de calitate și sigură.”

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a mers în teren pentru a monitoriza lucrările din zona Piața 14 Iulie, Sigismund Toduță și Garibaldi.

Lucrările de modernizare din zona Pieței 14 Iulie sunt aproape finalizate | Foto: Captură video Facebook, Dan Tarcea

Potrivit viceprimarului, situația se prezintă bine pe acel șantier. Lucrările sunt aproape finalizate.

„Pe strada Sigismund Toduță, lucrările sunt finalizate aproape integral - peste 98% din proiect este deja realizat. Aici a fost refăcută întreaga infrastructură. Canalizarea pluvială, pistele pentru bicicletă, carosabilul și rețeaua de iluminat public. Au fost plantați arbori noi, au fost montate indicatoare rutiere, guri de scurgere și zone de repaus pentru pietoni”, a transmis Dan Tarcea, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

În zona Piața 14 Iulie, șantierul este într-un stadiu avansat, iar pe strada Garibaldi se lucrează la refacerea completă a infrastructurii, între Bulevardul 1 Decembrie și Piața 14 Iulie.

Intervențiile vizează:

rețelele subterane

trotuarele

iluminatul public

carosabilul

canalizarea pluvială cu capacitate mare de preluare a apelor

Potrivit viceprimarului, compania de gaz și cea de apă lucrează, astfel încât, toate intervențiile să fie coordonate, iar strada să nu mai fie spartă ulterior.

Termenul de finalizare este 30 noiembrie 2025.

„Da. Știu că aceste lucrări aduc disconfort. La final, întreaga zonă va fi una sigură, modernă, de calitate și mult mai prietenoasă pentru locuitorii din Grigorescu, cărora le mulțumesc pentru răbdare și înțelegere”, a conchis Dan Tarcea.

Ce se schimbă în zona Pieței 14 Iulie din Cluj-Napoca

Proiectul prevede modernizarea Pieței 14 Iulie și a străzilor adiacente: G. Garibaldi, S. Toduță, T. Grozăvescu, Milcov, O. Goga, G. Enescu.

Investiția vizează creșterea calității spațiului public în cartierul Grigorescu. Noul proiect de dezvoltare urbană cuprinde zona centrală a cartierului Grigorescu. Suprafața vizată are 35.231 mp.

Proiectul prevede:

instalarea de mobilier urban modern

amenajarea de piste de biciclete

o zonă de joacă pentru copii

semaforizarea trecerilor de pietoni

crearea unui loc de întâlnire a comunității, unde se pot organiza piețe volante, evenimente de mici dimensiuni.

De asemenea, iluminatul public va fi modernizat cu tehnologie LED, se vor instala stații de încărcare pentru mașini, biciclete și trotinete electrice. Totodată, în centrul scuarului 14 Iulie se va amenaja o fântână arteziană dinamică.

Acest proiect se corelează cu alte dezvoltări urbane, proiecte în desfășurare: modernizarea Parcului 14 Iulie și reabilitarea străzii Muzicescu (parte a proiectului de revitalizare a malurilor Someșului).

Prin pietonalizarea laturii sudice a pieței și conceptul vizat se integrează principiile de walkable city și smart city.

Spații verzi, spații dedicate pitonilor și piste de biciclete, după cum urmează:

spațiu verde amenajat: 6.157 mp

suprafață totală amenajări pietonale: 12.766 mp

suprafață carosabilă partajată: 2.770 mp (străzi rezidențiale/pietonale)

suprafață piste biciclete: 1.705 mp

suprafață carosabilă totală: 11.833 (partea carosabilă a străzilor).

