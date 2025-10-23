Ora de iarnă 2025: când dăm ceasurile înapoi cu o oră?

România se pregătește să treacă la ora de iarnă în acest weekend, când ceasurile se dau înapoi cu o oră.

Vom dormi cu o oră mai mult. În acest weekend, România trece la ora de iarnă| Foto: Depositphotos.com

În fiecare an, în ultimul weekend din luna octombrie, România face trecerea la ora de iarnă, iar ceasurile se dau înapoi cu o oră

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, România va trece oficial la ora de iarnă, marcând astfel sfârșitul orei de vară pentru acest an. Astfel, se revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC.

România trece sâmbătă noapte la ora de iarnă: ora 4.00 devine ora 3.00

Anual, în luna octombrie are loc schimbarea orei, prin renunţarea la ora de vară şi revenirea la Timpul Legal Român, respectiv în ultima duminică a lunii când ora 4.00 devine ora 3.00.

În noaptea de 25 spre 26 octombrie în România vom dormi cu o oră în plus. Ziua de 26 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi a doua cea mai lungă zi a anului după cea din primăvară (martie), când s-a trecut la ora de vară.

Prin introducerea orei de vară s-a urmărit să se beneficieze cât mai mult de lumina naturală şi reducerea folosirii luminii artificiale. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie.

Demersuri pentru renunțarea la schimbarea orei

Ideea de a renunța la schimbarea orei a apărut și în Uniunea Europeană, încă din 2018, dar demersurile au fost suspendate, odată cu apariția pandemiei și a războiului din Ucraina.

Spre exemplu, Spania susține în continuare demersurile pentru eliminarea schimbării orei. Astfel, premierul spaniol Pedro Sánchez a propus eliminarea definitivă a schimbării sezoniere a orei în UE, în condițiile în care această practică este depășită, fără beneficii energetice și cu efecte negative asupra sănătății populației.

Cum ne afectează schimbarea orei

Unele studii arată că sănătatea oamenilor ar putea avea de suferit din cauza modificărilor prin folosirea orei de vară. Astfel, schimbarea orei poate afecta diferit oamenii, în funcţie de vârstă, stil de viaţă şi sănătate.

Specialiştii susţin că schimbările de oră pot cauza anumite probleme temporare în ritmul circadian, ceea ce poate duce la oboseală, somnolenţă, scăderea performanţei la locul de muncă şi creşterea riscului de accidente. Copiii şi vârstnicii pot fi cei mai afectaţi, deoarece ritmurile lor biologice sunt mai sensibile la schimbări.

De asemenea, adaptarea la ora de iarnă poate influenţa şi dispoziţia emoţională a oamenilor, deoarece zilele mai scurte şi mai puţină lumină naturală pot creşte riscul de depresie sezonieră, un tip de depresie legat de schimbările de sezon, în special în lunile de iarnă.

Foto: Depositphotos.com

