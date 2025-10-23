Spitalul Clujana, dotat cu un ecograf de 200.000 de lei. Alin Tișe: „Pacienții beneficiază de servicii la standarde europene.”

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (Clujana) a fost dotat cu un ecograf performant în valoare de 200.000 de lei, bani din bugetul Consiliului Județean (CJ) Cluj.

Spitalul Clujana, dotat cu un ecograf performant în valoare de 200.000 lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a finanțat achiziționarea unui nou aparat medical pentru Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. Este vorba despre un ecograf performant cu două sonde - convexă și liniară.

Alin Tișe: „Investițiile continuă în infrastructura noastră sanitară”

„Investițiile noastre în infrastructura sanitară clujeană continuă. Forul administrativ județean sprijină financiar atât spitalele pe care le are în subordine, cât și unitățile sanitare aflate în subordinea altor entități locale ori centrale, scopul fiind acela de a îmbunătăți calitatea actului medical. Astfel, pacienții vor putea beneficia de servicii la standarde europene”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean.

Finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj, aparatul medical are o valoare de 199.499,96 lei. Acesta a fost deja livrat și dat în folosință în cadrul secției Medicină Internă a instituției sanitare.

