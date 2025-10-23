Un șofer drogat și cu permisul suspendat a forțat intrarea cu mașina în sediul Ambasadei Rusiei la București

Un șofer cu permisul suspendat, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ar fi încercat, joi dimineață, să lovească cu mașina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei la București.

Un șofer drogat și cu permisul suspendat a forțat intrarea cu mașina în sediul Ambasadei Rusiei la București|Foto: romania.mid.ru/ro

Un șofer drogat, cu permisul suspendat, ar fi încercat, joi dimineață, să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din Sectorul 1, a informat Jandarmeria Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, obiectivul diplomatic ar fi sediul Ambasadei Rusiei, notează Agerpres.ro

Joi, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei, conform unei informări a Jandarmeriei Capitalei.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reușind să-l oprească.

În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat. În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de la Poliția Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat, rezultând, de asemenea, pozitivă la două substanțe - benzodiazepină și amfetamină”, precizează sursa citată.

Bărbatul, cetățean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere pentru verificări suplimentare și dispunerea măsurilor legale. Jandarmeria adaugă că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante.

