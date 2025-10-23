Rusia și tancurile care au zdrobit Budapesta. 69 de ani de la Revoluția anticomunistă din Ungaria.

În urmă cu 69 de ani, din 23 octombrie până pe 10 noiembrie 1956, s-au desfăşurat proteste la adresa Republicii Populare Ungare şi a politicilor staliniste, cerându-se retragerea trupelor sovietice.

În 1953, Ungaria a trecut printr-o perioadă tulbure, provocată de excesele conducerii maghiare staliniste: Studenții au declanșat o demonstrație pașnică, care s-a transformat în revoluție violentă, sfârșită printr-un masacru comis de trupele sovietice în 10-11 noiembrie 1956 |Foto: 1956-os emlékév - Facebook

La acea dată, Imre Nagy ajungea premier şi anunţa planurile Ungariei de a se retrage din Pactul de la Varşovia şi de a deveni putere neutră. Forţele sovietice au intervenit şi mii de persoane şi-au pierdut viaţa.

23 octombrie 1956. Budapesta. Ungaria.

În 4 noiembrie 1956, trupele sovietice au intrat din nou în Ungaria. Această intervenție a fost o operațiune militară combinată: bombardamente de artilerie coordonate cu acțiuni ale blindatelor (6000 de tancuri)|Foto: 1956-os emlékév - Facebook

La iniţiativa studenţilor, mai multe mii de persoane demonstrează pe străzile Budapestei în semn de solidarizare cu demonstranţii polonezi. În faţa statuii generalului Bem s-au strâns în jurul prânzului peste 100.000 de oameni. Imensa statuie a lui Stalin din centrul Budapestei este dărâmată. Prim-secretarul Partidului celor ce Muncesc din Ungaria (P.M.U.) Gerő Ernő cere ajutorul Moscovei pentru restaurarea ordinii. Armatele sovietice încep intrarea în Budapesta. Blindatele sovietice ajunse la Budapesta după miezul nopţii întâmpină rezistenţă din partea populaţiei. Încep luptele armate de stradă, arată memorialsighet.ro.

La 23 octombrie 1956 sute de mii de oameni au cerut demisia guvernului bolșevic opresiv |Foto: 1956-os emlékév - Facebook

Demonstrația pașnică transformată într-un masacru comis de ruși

Sătui de sistemul lăsat în urmă de Mátyás Rákosi, și speriați de posibila sa reîntoarcere la putere, studenții au declanșat o demonstrație pașnică, care s-a transformat în revoluție violentă, sfârșită printr-un masacru comis de trupele sovietice. În 4 noiembrie trupele sovietice au intrat în Ungaria. Această intervenție a fost o operațiune militară combinată: bombardamente de artilerie coordonate cu acțiuni ale blindatelor (6000 de tancuri), potrivit Wikipedia.

În 23 octombrie 1956, Uniunea Sovietică a executat o intervenție militară în Ungaria. Această intervenție fusese plănuită încă din aprilie. Trupele sovietice erau staționate de mai multă vreme, în așteptare, pe teritoriul României|Foto: 1956-os emlékév - Facebook

Armata sovietică a folosit mai multe tancuri împotriva Ungariei decât au folosit germanii pentru invadarea URSS în cel de-al Doilea Război Mondial. Ținta principală a fost Budapesta, care a fost bombardată de artileria sovietică. La 11 noiembrie revoluționarii s-au predat.

Revolta din Budapesta din 1956 a fost înăbușită prin intervenția brutală a trupelor sovietice. Pe 23 octombrie 1956, studenții de la Universitatea Tehnică din Budapesta au început protestele, care s-au extins rapid, adunând până la 100.000 de oameni. Poliția secretă maghiară (AVH) și trupele sovietice au deschis focul asupra manifestanților, provocând sute de decese și răniți. După o fază inițială de negocieri care păreau promițătoare, sovieticii au lansat o ofensivă militară majoră pe 4 noiembrie 1956, cu tancuri și arme grele, care a zdrobit revolta. Controlul sovietic asupra Budapestei a fost restabilit complet până pe 11 noiembrie 1956.

Intervenția sovietică a avut loc pe data 23 octombrie 1956, chiar în aceeași zi când la Budapesta avea loc un mare miting studențesc - desfășurat la Universitatea Tehnică|Foto: 1956-os emlékév - Facebook

În ceea ce privește victimele, se estimează că între 2.500 și 3.000 de maghiari au fost uciși în timpul revoltei, iar despre soldați sovietici s-au înregistrat circa 700 victime. De asemenea, au fost aproximativ 13.000 de răniți, iar 16.000 de persoane au fost deportate, iar peste 100.000 au ales exilul. Printre cei afectați, se numără și un număr semnificativ de studenți: peste 1.000 au fost exmatriculați, iar mii au fost arestați și condamnați, cu pedepse care însumau peste 14.000 de ani de detenție cumulată și 30 de sentințe cu moartea prin împușcare.

Armata sovietică a folosit mai multe tancuri împotriva Ungariei decât au folosit germanii pentru invadarea URSS în cel de-al Doilea Război Mondial. Ținta principală a fost Budapesta, care a fost bombardată de artileria sovietică. |Foto: 1956-os emlékév - Facebook

Revolta a început ca o demonstrație pașnică a studenților, dar a evoluat într-un conflict sângeros, studenții fiind printre cei mai implicați activ în manifestații și lupte cu forțele de represiune.

Monumentul de la Cluj

La 23 octombrie 1989, deputaţii proclamă Republica Ungaria, punând capăt Republicii instaurate în 1949, şi decid organizarea primelor alegeri libere de după 1947.

În Parcul Central din Cluj-Napoca există un monument dedicat răscoalei „Ușa de metal” din apropierea clădirii Universității de Arte și Design care simbolizează revoluția anticomunistă din 1956 în Ungaria, în memoria studenților și tuturor celor implicați în răscoală împotriva dictaturii bolșevice și ocupației sovietice.

