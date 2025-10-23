Jaqueline Cristian a fost eliminată de la Tokyo!

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-1, 6-2, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de Tokyo.

Foto: Jaqueline Cristian Facebook

Jaqueline Cristian (27 ani, 42 WTA) s-a înclinat după 69 de minute de joc în fața favoritei numărul trei.

Românca a avut o singură șansă de break în fața numărului 10 mondial, dar nu a reușit să o fructifice. Acesta a fost primul duel dintre Cristian și Alexandrova (30 ani).

Jaqueline Cristian rămâne cu un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA. (Agerpres)

