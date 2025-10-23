nZEB Expo revine la Cluj-Napoca și așteaptă 12.000 de vizitatori, cu 20% mai mulți comparativ cu ediția din 2024

nZEB Expo, cel mai important eveniment dedicat construcțiilor eficiente energetic din România, revine la Cluj-Napoca pentru cea de-a șasea ediție, între 24 și 26 octombrie 2025, la BTarena. Peste 12.000 de participanți și-au revendicat accesul gratuit, de la profesioniști din industrie până la beneficiari care caută soluții concrete pentru construcție sau renovare.

Ediția din 2025 va avea o zonă expozițională ce va reuni 150 de companii producătoare sau distribuitoare de materiale de construcții, echipamente de instalații, acoperișuri, tâmplării, construcții prefabricate, scule și unelte, birouri de arhitectură și servicii conexe.

Pe scena principală vor urca speakeri locali și internaționali care vor discuta despre evoluția eficienței energetice în România în anii următori, situația actuală a consumului de energie și a finanțării proiectelor verzi, tendințe în dezvoltările imobiliare sustenabile și măsuri de politici publice pentru creșterea adopției construcțiilor nZEB și a Caselor Pasive.

Tot pe scena principală vor avea loc ateliere practice de construit, susținute de meșteri și specialiști, precum: aplicarea hidroizolației pe acoperișuri tip terasă, montaj de tâmplării, detalii de montaj pentru acoperiș, execuția unei fațade ventilate și altele.



Zona exterioară din curtea interioară BTarena completează experiența expozițională cu un Tesla Cybertruck expus publicului, tiny-house-uri, două standuri demonstrative cu ateliere de construit folosind scule electrice profesionale Bosch și Milwaukee, precum și o zonă dedicată mobilierului de grădină.

„nZEB Expo a devenit în doar câțiva ani un punct de referință pentru profesioniști și beneficiari care caută criterii clare în luarea deciziilor. Cred cu tărie că maturitatea pieței nu vine doar din produse noi, ci din competențe aplicate și din capacitatea de a arăta, practic, cum se construiește corect. La Cluj aducem din nou această combinație între acces la industrie și acces la know-how, pentru ca deciziile legate de locuire să fie informate, nu spontane”, a declarat Marius Șoflete, inginer constructor specializat în Case Pasive și co-fondator nZEB Expo.

nZEB Expo Cluj 2025 este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon, în calitate de parteneri principali.

Despre nZEB Expo, powered by E.ON

Ajuns la a șasea ediție, nZEB Expo își propune să accelereze tranziția pieței locale către construcții eficiente energetic și să devină reper regional în Europa Centrală și de Est pentru standardul nZEB și Casă Pasivă. Inspirat din dinamica marilor târguri tehnice și din experiența festivalurilor de public, evenimentul oferă simultan acces la industrie, la demonstrații aplicate și la expertiză verificată, pentru a ghida vizitatorii în decizii corecte de construcție și renovare.

nZEB Expo este un parteneriat între Soflete.ro, The Concept și Universum Eve