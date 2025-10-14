Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, în sferturi la Osaka!

Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat, marți, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia).

Jaqueline Cristian, jucătoare de tenis | Foto: Jaqueline Cristian Facebook

Jaqueline Cristian și sârboaica Olga Danilovic s-au impus cu 6-3, 6-4 în fața cuplului Nao Hibino (Japonia)/Katarzyna Piter (Polonia), după o oră și 11 minute de joc.

În alt meci, Gabriela Ruse și americanca Ashlyn Krueger au profitat de abandonul perechii Ana Blinkova (Rusia)/Elisabetta Cocciaretto (Italia), după 25 de minute, în urma primului set, câștigat cu 6-1. Perechile câștigătoare și-au asigurat fiecare câte 2.540 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu.

În sferturi, Jaqueline Cristian și Olga Danilovic vor înfrunta cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Makoto Ninomiya (Japonia), iar Gabriela Ruse și Ashlyn Krueger vor primi replica favoritelor numărul doi, Kristina Mladenovic (Franța)/Taylor Townsend (SUA). Sursa: Agerpres

