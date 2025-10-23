Vasile Dîncu, mesaj de la Strasbourg: „Echitatea între generații, o condiție esențială pentru stabilitatea și viitorul Europei”

Echitatea între generații trebuie să devină un principiu solid al politicilor publice europene, semnalează europarlamentarul Vasile Dîncu în mesajul său transmis la Strasbourg. „Impactul deciziilor noastre trebuie evaluat nu doar în termeni economici, ci și în funcție de efectele lor asupra coeziunii sociale”, spune europarlamentarul PSD.

Recent, la Strasbourg, europarlamentarul social-democrat Vasile Dîncu a semnalat necesitatea unei strategii europene privind echitatea intergenerațională în cadrul unei dezbateri desfășurate în Parlamentul European.

Evenimentul face parte din seria Exchange of Views on Demography, dedicat unuia dintre cele mai importante subiecte pentru viitorul Uniunii Europene: echitatea între generații.

„Trăim într-un moment de transformare profundă - tehnologică, economică și socială - în care generațiile se află tot mai des în fața acelorași provocări: costul vieții, accesul la locuire, presiunea asupra sistemelor de sănătate și pensii, dar și nevoia de a menține solidaritatea și încrederea între oameni.

În timp ce tinerii se luptă să-și găsească locul în societate, familiile caută stabilitate, iar vârstnicii își doresc siguranță și respect. Toate aceste dorințe sunt firești și toate fac parte din același puzzle social pe care trebuie să îl reașezăm împreună. În acest context, echitatea între generații devine mai mult decât o temă de dezbatere, este o condiție pentru stabilitatea și viitorul Europei”, spune europarlamentarul și vicepreședintele PSD Vasile Dîncu.

În cadrul dezbaterii susținute de Vasile Dîncu alături de Romana Tomc și Paolo Inselvini (Intergrupul pentru Demografie din Parlamentul European) a participat și comisarul pentru Echitate între Generații, Cultură, Tineret și Sport, Glenn Micallef, care a oferit o perspectivă amplă asupra modului în care Europa trebuie să își redefinească «contractul social» pentru a răspunde acestor noi realități.

„Avem nevoie de o reimaginare bazată pe încredere a contractului social, conceput cu multe decenii în urmă, într-un context demografic complet diferit.

Deciziile pe care le luăm astăzi nu trebuie să pună în pericol generațiile viitoare, nu trebuie să lăsăm în urmă sisteme de protecție socială mai slabe sau ecosisteme mai fragile”, explică Vasile Dîncu.

Discuțiile au vizat modul în care poate fi transformat principiul echității intergeneraționale într-un obiectiv concret de politică publică, printr-o strategie europeană dedicată (Intergenerational Fairness Strategy - Strategia privind echitatea între generații) și prin crearea unui Index al Echității, care să evalueze impactul deciziilor nu doar în termeni economici, ci și în funcție de efectele lor asupra coeziunii sociale și asupra generațiilor viitoare.

Echitatea intergenerațională, obiectiv concret de politică publică

Europa are nevoie de politici care însoțesc oamenii ei de-a lungul întregii lor vieți - de la tineri la vârstnici -, asigurând acces echitabil la educație, locuire, oportunități economice și protecție socială.

„Programe precum Union of Skills (Uniunea Competențelor) și Affordable Housing Plan (Planul pentru Locuințe Accesibile) arată direcția corectă: investiții în oameni, competențe și comunități, care reduc inegalitățile și consolidează solidaritatea între regiuni și generații.

De asemenea, viitoarea Strategie anti-sărăcie (Anti-Poverty Strategy) a Comisiei Europene va fi un pas important pentru o Europă mai justă, în care fiecare cetățean își poate construi un viitor cu demnitate.Această dezbatere nu este despre tineri versus vârstnici. Este despre a lucra împreună, despre echilibru și responsabilitate comună”, a adăugat europarlamentarul PSD în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, echitatea între generații nu trebuie să rămână un concept abstract, ci un angajament politic și moral față de viitorul nostru comun.

„Sunt convins că doar printr-un dialog sincer între generații putem construi o Europă care gândește pe termen lung și construiește punți între generații, care este capabilă să răspundă provocărilor de astăzi, fără a compromite șansele celor de mâine.

Cred că toți cei care facem parte din prezentul Uniunii Europene avem datoria morală de a lăsa în urmă o Europă mai dreaptă, mai echilibrată și mai solidară”, spune europarlamentarul Vasile Dîncu în mesajul citat.

