Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în semifinale la Osaka!

Cele două jucătoare de tenis din România s-au calificat în penultimul act al turneului japonez.

Jaqueline Cristian trebuie să dea piept cu Naomi Osaka în sferturi | Foto: Jaqueline Cristian Facebook

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka după ce a învins-o pe Viktorija Golubic, scor 6-2, 2-6, 6-2.

Prin acest succes, românca și-a asigurat un cec de 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA. În penultimul act ea o va înfrunta pe Leylah Fernandez, a patra favorită a competiției.

Și Jaqueline Cristian s-a calificat în penultima fază a turneului. Meciul ei cu Naomi Osaka n-a mai avut loc după ce japoneza s-a retras chiar înaintea meciului.

Astfel, a fost eliminată iar jucătoarea română de tenis a ajuns în semifinale, acolo unde va da piept cu învingătoarea dintre Tereza Valentova și Olga Danilovic. Meciul dintre cele două a început vineri, la ora 10:10.

