Prima bancă, a doua șansă. Sponsorizările EGGER, binevenite pentru un început de an școlar modern (P)

O bancă uzată, un dulap vechi nu înseamnă sfârșitul vieții acestor obiecte. Prin proiectul Prima bancă, a doua șansă, EGGER demonstrează că obiectele ieșite din uz pot fi transformate și redă comunităților școlare resurse noi: parchet, mobilier, rafturi, biblioteci sau locuri de joacă.

Astfel, ceea ce ieri părea un deșeu devine astăzi parte dintr-un spațiu de învățare modern și sigur. Iar odată cu începutul noului an școlar, elevii din județul Suceava se bucură de aceste transformări zi de zi, în spații mai sigure și mai bine pregătite pentru studiu.

La Rădăuți, Școala „Mihai Eminescu” a beneficiat de sprijin constant în ultimii trei ani: 15 săli de clasă au fost modernizate cu parchet și mobilier, iar anul acesta alte șase au primit dotări noi constând în parchet și PAL pentru dulăpioare la clasele pregătitoare. Intervențiile din perioada vacanței de vară au continuat firesc în oraș: la Colegiul Tehnic Ferdinand I s-au derulat lucrări punctuale de modernizare, cu parchet și PAL pentru realizarea mobilierului și reparații în ateliere și laboratoare (laboratoare IT sau de textile). Acestea se adaugă la alte sponsorizări din cadrul programului „EGGER adoptă o școală”, care depășesc 161.000 Euro pentru acest colegiu. Tot în Rădăuți, la Colegiul „Andronic Motrescu” au fost alocate fonduri pentru amenajarea unui spațiu verde și a unui foișor, dedicat recreerii și activităților educaționale de mediu - intervenții discrete, dar valoroase pentru viața de zi cu zi a elevilor.

În municipiul Suceava s-au realizat lucrări consistente la Școala „Ion Creangă”, unde a fost înlocuită pardoseala din 14 clase, veche de 30 de ani, iar la Școala nr. 1 au fost alocate fonduri pentru amenajarea intrării și a birourilor administrative, ca o continuare a investițiilor din 2023, când a fost modernizată cancelaria.

Investițiile EGGER au ajuns și în alte comunități. La Vicovu de Sus au fost renovate trei clase și holul aferent, făcând accesibil pentru activitatea școlară un etaj dintr-o clădire alăturată școlii. La Grădinița Marginea au fost amenajate două locuri de joacă moderne, unde copiii se pot juca în siguranță. La Straja, elevii din ciclul primar au început școala cu o bibliotecă nouă, mobilată și completată cu 200 de volume. In timp ce la Corocăiești, 11 din cele 24 de săli de clasă au fost reamenajate cu pardoseală nouă, școlile din Cacica și Solonețu Nou au beneficiat de înlocuirea completă a pardoselii. În comuna Sucevița, două școli și o grădiniță au beneficiat de o sponsorizare de 715 mp deparchet, suficient pentru a acoperi integral suprafețele claselor și grupelor. Din cei cinci paleți de PAL oferiți școlii, este realizat mobilier pentru sălile grădiniței din subordinea acesteia.

Rezultatele, vizibile pentru comunități și elevi

Impactul acestor acțiuni se măsoară atât în cifre, cât și în schimbările resimțite de comunitate. Peste 2.800 mp de parchet și 1.400 mp de PAL au fost folosiți pentru renovarea și modernizarea spațiilor școlare, contribuind la crearea unui mediu sigur și confortabil pentru mii de elevi. Investițiile s-au tradus și în două locuri de joacă noi, amenajate conform standardelor moderne, dar și o bibliotecă mobilată cu 200 de cărți, care oferă acum acces la resurse suplimentare de învățare.

Valoarea sponsorizărilor pentru aceste lucrări se ridică la 120.000 de euro, sumă care a făcut posibilă renovarea sălilor de clasă, crearea locurilor de joacă și dotarea bibliotecii. Toate aceste investiții au fost realizate pentru ca anul școlar 2025–2026 să înceapă în cele mai bune condiții, cu lucrări finalizate la timp și un mediu educațional adaptat nevoilor actuale.

Mai mult decât infrastructură: lecție de sustenabilitate

Prima bancă, a doua șansă este, pe lângă un proiect educațional, un exemplu concret de economie circulară. Prin centrele Timberpak, mobilierul școlar vechi este colectat, dezasamblat și mărunțit, devenind materie primă pentru plăcile de PAL produse la fabrica EGGER din Rădăuți. Din aceste plăci se realizează ulterior noi dotări pentru școli, închizând, astfel, cercul sustenabilității.

Elevii nu mai descoperă principiile reciclării doar din manuale, ci le trăiesc zilnic prin băncile pe care scriu, în rafturile unde își așază cărțile. În acest fel, sustenabilitatea devine o experiență concretă și o lecție de viață pentru generațiile viitoare.

CITEȘTE ȘI: