Summit tensionant la Bruxelles: Orban și Fico pot bloca consensul european necesar pentru sancțiunile aplicate Rusiei

Teme fierbinți pe agenda summitului european, desfășurat joi la Bruxelles: sprijinul acordat Ucrainei, sancțiunile împotriva Rusiei și viitorul industriei auto europene. Însă, Ungaria și Slovacia pot bloca consensul european.

Summit tensionant la Bruxelles| Foto: Depositphotos.com

Liderii celor 27 de state membre se reunesc la Bruxelles într-un moment sensibil, în care războiul din Ucraina continuă, relațiile cu Rusia se degradează iar presiunea internă asupra economiilor europene crește.

Astfel, liderii europeni speră să oprească avansul populiștilor, să ajute Ucraina să câștige războiul și să stabilească care este identitatea reală a UE, notează Digi24.ro, care citează Politico.

Pe agendă se află:

*aprobarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei,

*folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea sprijinului acordat Ucrainei, *discuții despre industria auto europeană și obiectivele climatice pentru 2035, *consolidarea securității și apărării europene,

*dialogul anual privind statul de drept, inclusiv în țările candidate.

Însă, după cum semnalează sursa citată, consensul European ar putea fi perturbat de veto-ul la care pot apela Ungaria, Slovacia și Belgia.

Va sprijini Fico sancțiunile aplicate Moscovei?

Premierul slovac Robert Fico a anunțat deja că nu sprijină noi sancțiuni împotriva Moscovei, doar dacă UE vine cu un plan concret pentru a sprijini industria auto din Slovacia, aflată în dificultate.

Fico, considerat unul dintre cei mai pro-Kremlin lideri ai UE, a vizitat Moscova de două ori în ultimul an și a amenințat frecvent că va bloca pachetele de sancțiuni deși, până acum, a cedat de fiecare dată în schimbul unor concesii.

Orbán, principalul factor de blocaj la Bruxelles

Premierul maghiar Viktor Orban a respins în repetate rânduri planurile privind sprijinul financiar și militar pentru Ucraina.

Astfel, o bună parte dintre declarațiile comune ale celor 26 de lideri europeni au fost adoptate fără semnătura sa. În plus, Orban se opune ferm planului de confiscare a activelor rusești înghețate, argumentând că acesta ar putea afecta relațiile Budapestei cu Moscova.

Ca reacție, UE analizează modalități legale de a ocoli veto-ul său, o manevră care, dacă va fi aplicată, ar provoca mai mult ca sigur furia liderului ungar.

Premierul Belgiei, schimbare de ton în politica europeană

Bart De Wever, premierul Belgiei Premierul belgian Bart De Wever, liderul naționalist flamand de dreapta, aduce o schimbare de ton în politica Bruxelles-ului. Subiectul care îl preocupă este unul delicat: planul UE de a confisca 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a finanța sprijinul militar acordat Ucrainei. Majoritatea acestor fonduri sunt gestionate prin Euroclear, instituția financiară cu sediul în Belgia. Guvernul belgian se teme că, dacă UE face acest pas, Belgia ar putea fi ținta represaliilor juridice și financiare ale Rusiei.

După mai multe zile de tensiune, Bruxelles-ul federal a semnalat că nu se va opune inițiativei, dar cere garanții legale clare că riscurile vor fi împărțite între statele membre.

Industria auto germană

Cancelarul german, Friedrich Merz, vine la summit cu o altă preocupare: industria auto germană. El cere Comisiei Europene să revizuiască interdicția de facto asupra motoarelor cu combustie planificată pentru 2035 și a semnat recent, împreună cu Italia, o scrisoare prin care solicită o reformă radicală a legislației climatice. Germania este susținută de Slovacia, Cehia, Polonia și Austria, țări cu puternice industrii auto.

Merz insistă pentru „neutralitate tehnologică”, un concept care ar permite combustibililor alternativi și ar menține, în practică, motorul cu ardere internă activ mult după 2035.

Președintele Nicușor Dan, prezent la Consiliul European

Și președintele României, Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, potrivit unei informări publicate de Administrația Prezidențială.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova.

La Bruxelles va avea loc și Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

