Ziyech nu mai vine la CFR! Neluțu Varga: „Îmi pare rău, dar nu vreau să riscăm”

Hakim Ziyech (32 de ani), fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, nu mai vine la CFR Cluj.

Ziyech a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea | Foto: Chelsea Football Club Facebook

Cel care putea fi cel mai răsunător transfer din istoria Superligii a căzut în ultimul moment!

După ce i-au transferat pe Kurt Zouma și Islam Slimani, șefii CFR-ului au încercat să mai dea o lovitură și să-l aducă la Cluj pe Hakim Ziyech.

Marocanul era în negocieri avansate cu clubul, jucătorul își dăduse acordul de a juca în România, dar mutarea a căzut pe ultima sută de metri.

„A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani, pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.

Varga: „Voia 2,5 milioane de euro pe an!”

L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică. Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm”

„Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă. Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, a declarat patronul din Gruia., a spus patronul CFR-ului într-o intervenție pentru ProSport.

