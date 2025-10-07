Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au câștigat în primul tur la Wuhan!

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 42 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 64 WTA) sunt cele două jucătoare care vor reprezenta România la ultimul turneu WTA 1000 al anului.

Sorana Cîrstea a câștigat în primul tur la Wuhan | Foto: Sorana Cîrstea Facebook

Cele două jucătoare de tenis și-au întâlnit în această dimineață adversarii din primul tur: Jaqueline Cristian a învins-o pe americanca McCartney Kessler, locul 39 WTA, scor 6-7, 6-0, 6-3 și s-a calificat în turul al doilea, unde va da peste Elena Rybakina, locul 10 WTA.

De partea cealaltă, Sorana Cîrstea a câștigat cu Jelena Ostapenko, locul 24 WTA, în primul tur al turneului chinez. Letona venea după trei înfrângeri la rând, în timp ce românca avea un moral excelent înaintea meciului direct: 13 victorii și 4 înfrângeri în ultimele două luni, plus titlul cucerit de la Cleverland.

Cîrstea a câștigat primul set cu 6-0 și conducea în al doilea cu 2-1 când adversara ei a acuzat probleme medicale și a abandonat. Astfel, Emma Navarro, locul 17 WTA.

