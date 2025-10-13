Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Osaka!

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent de la turneul desfășurat în Japonia.

Sorana Cîrstea, în optimile de finală de la Osaka| Foto: Sorana Cîrstea - Facebook

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, luni, după ce a învins-o pe japoneza Moyuka Uchijima (24 ani, 81 WTA) cu 2-6, 6-4, 6-2. Cîrstea a avut nevoie de aproape două ore de joc pentru a obţine victoria (1 h 54 min).

Sorana Cîrstea a învins-o la Osaka pe Moyuka Uchijima

Românca o mai învinsese pe Uchijima, anul acesta, în primul tur la Cleveland, cu 6-4, 6-1, în drumul său către titlu. Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund contra învingătoarei dintre Linda Noskova (Cehia), a doua favorită, şi Katie Boulter (Marea Britanie).

Ce se întâmplă cu Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian

Tot luni, Gabriela Ruse (27 ani, 99 WTA) a fost învinsă de franţuzoaica de origine rusă Varvara Gracheva (25 ani, 83 WTA) cu 7-6 (7/2), 6-2, după o oră şi 34 de minute, în ultimul tur al calificărilor.

Ruse, care duminică o învinsese pe cehoaica Dominika Salkova cu 6-7 (3/7), 6-0, 6-1, rămâne astfel cu 2.200 de dolari şi 12 puncte WTA. Jaqueline Cristian se află pe tabloul principal de simplu şi va juca în primul tur contra unei adversare venite din calificări. La dublu, Cristian face pereche cu Olga Danilovic (Serbia), iar Gabriela Ruse cu americanca Ashlyn Krueger. Sursa: Agerpres

