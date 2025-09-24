Start cu dreptul pentru Sorana Cîrstea la Beijing!

Jucătoarea româncă de tenis a învins-o pe Caroline Dolehide (locul 88 WTA) în primul tur de la Beijing, scor 6-2, 6-3, și avansează în turul al doilea al competiției din China.

Sorana Cîrstea a câștigat în urmă cu o lună turneul de la Cleverland | Foto: Sorana Cîrstea Facebook

Sorana Cîrstea (35 de ani) o va întâlni în turul următor pe Karolina Muchova (locul 15 WTA). Cu această victorie, românca va urca pentru moment până pe locul 55 în lume.

Cîrstea a câștigat în acest an cel de-al treilea trofeu individual din carieră. A triumfat în finala de la Clerverland în fața lui Ann Li, victorie în două seturi.

