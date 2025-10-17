Mandorlini rămâne cu doar o victorie la CFR: „E foarte puțin! Obiectivul e minim play-off-ul”

CFR Cluj s-a întors cu doar un punct din deplasarea de la Miercurea Ciuc, scor 2-2 cu Csikszereda.

Ultimul mandat al lui Mandorlini la CFR a durat 7 luni | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au deschis scorul în minutul 17, prin Andrei Cordea. Gazdele au egalat prin Eppel, cu zece minute înainte de pauză, după o fază analizată la VAR pentru un posibil ofsaid.

Oaspeții au trecut în avantaj în minutul 71, când Islam Slimani, intrat pe teren de numai două minute, a înscris cu un șut de la marginea careului.

Avea să se termine, însă, egal: Biliboc și Matei Ilie l-au faultat în prelungiri pe Vegh în careu iar "centralul" a dictat penalty. Paszka l-a învins pe Hindrich de la punctul cu var în minutul 90+9 și a stabilit scorul final.

Mandorlini: „Am făcut un meci foarte bun”

La finalul meciului, tehnicianul Andrea Mandorlini a încercat să găsească explicațiile pentru care echipa sa nu a reușit să câștige.

„Am avut mai multe ocazii, am fost echipa mai bună. Referitor la penalty, a fost acordat foarte ușor, dar acum nu mai contează. Am avut situații mari de a marca, acesta este fotbalul. Dacă nu închizi meciul, pot fi greșeli. Eu zic că nu e greșeala lui Biliboc la penalty, ci a altcuiva, dar acum nu mai avem ce să discutăm.

Am venit aici să câștigăm, am făcut un meci foarte bun, am avut posesia mingii, păcat de acest gol din final care a adus amărăciune.

Am avut problema asta și înainte să vin eu la CFR. Echipa primea ușor gol. Scot din nou în evidență lucrurile bune. Am făcut un meci bun și meritam să câștigăm. Obiectivul nostru este minim să ajungem în play-off. Nu pot să zic că sunt fericit, să pleci de aici cu doar un punct e foarte puțin.

Noi aveam în gând să schimbăm sistemul, să jucăm cu doi atacanți. Slimani a făcut un meci bun, păcat că nu a reușit să înscrie și a doilea gol”, a spus Andrea Mandorlini, la Prima Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: