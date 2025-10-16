CFR Cluj se împiedică la Miercurea Ciuc: doar remiză cu Csikszereda, scor 2-2.

Andrea Mandorlini rămâne cu o singură victorie în campionat pe banca CFR-ului de la revenirea în Superligă.

Andres Șfaiț a fost soluția U21 trimisă în teren de Andrea Mandorlini | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au deschis scorul în minutul 17, prin Andrei Cordea. Gazdele au egalat prin Eppel, cu zece minute înainte de pauză, după o fază analizată la VAR pentru un posibil ofsaid.

Oaspeții au trecut în avantaj în minutul 71, când Islam Slimani, intrat pe teren de numai două minute, a înscris cu un șut de la marginea careului.

Avea să se termine, însă, egal: Biliboc și Matei Ilie l-au faultat în prelungiri pe Vegh în careu iar "centralul" a dictat penalty. Paszka l-a învins pe Hindrich de la punctul cu var în minutul 90+9 și a stabilit scorul final.

