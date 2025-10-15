Prima reacție a lui Iuliu Mureșan după ce s-a vehiculat că revine la CFR Cluj!

CFR Cluj a rămas fără președinte. Cristi Balaj (54 de ani) și-a dat demisia weekendul trecut, iar patronul echipei caută acum un înlocuitor.

Mureșan a activat la CFR între 2001 și 2018 | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Neluțu Varga n-a divulgat prea multe detalii până acum despre înlocuitorul lui Balaj, însă primul vehiculat în presă a fost cel al lui Iuliu Mureșan.

Fostul conducător al vișiniiilor din perioada lui Arpad Paszkany recunoaște că a păstrat legătura cu Varga, dar că nu știe detalii despre faptul că ar fi dorit înapoi în Gruia.

„Nu ştiu nimic despre acest lucru. Nu am vorbit cu Neluţu Varga despre acest subiect şi nu cred că este de actualitate. Nu am fost sunat de nimeni. Un lucru este clar: împreună cu Arpad Paskany am reinventat acest club şi am produs performanţă cum nu mai fusese niciodată. Este normal să fiu legat de această echipă, dar de aici şi până la a reveni este o cale foarte lungă.

Situaţia nu e una bună la echipă, s-au făcut puţine puncte în acest sezon. Au fost multe probleme pe care eu nu le ştiu, dar nu vreau să fac o analiză.

E clar că sunt probleme şi pot să vă spun că am observat multe veniri şi plecări. Nu e normal aşa ceva. E greu să-i omogenizezi, să alegi un prim 11. Cine va veni în conducerea CFR-ului va trebui să rezolve aceste probleme, însă nu va fi uşor.

(despre ce relaţie are cu Ioan Varga) Am mai vorbit cu domnul Varga. Nu foarte des în ultima vreme, dar am mai vorbit aşa, de-a lungul timpului. Nu am discutat niciodată despre o revenire la CFR”, a declarat Iuliu Mureşan într-o intervenție pentru Digi Sport.

Iuliu Muresan a activat la CFR Cluj între 2001 și 2018. După plecarea de la Cluj a mai activat la Hermannstadt și la Dinamo, iar din 2022 nu a mai avut vreun angajament în fotbal.

