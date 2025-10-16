CFR Cluj va juca pe teren propriu meciul cu CSM Slatina din Cupa României

CFR Cluj va juca împotriva lui CSM Slatina, Metaloglobus și Rapid în grupele Cupei României din acest sezon.

CFR Cluj a câștigat ultima ediție a Cupei | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În primă fază, duelurile cu primele două echipe au fost programate în deplasare, urmând ca „feroviarii” să dispute la Cluj doar meciul cu Rapid, din ultima etapă.

Totuși, se pare că și duelul cu divizionara secundă se va disputa în Gruia. Anunțul a fost făcut de cei de la CSM Slatina printr-o postare pe Facebook.

„Clubul Sportiv Municipal Slatina informează suporterii și comunitatea locală că partida din cadrul fazei grupelor Cupei României, dintre CSM Slatina și CFR Cluj, nu se va disputa pe Stadionul „1 Mai” din Slatina, ci pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, situat pe strada Romulus Vuia nr. 23 din Cluj-Napoca, în data de marți, 28 octombrie, ora 18:30.

Conducerea a luat în calcul disputarea partidei atât pe Stadionul 1 Mai din Slatina, cat si pe un stadion mai apropiat de Slatina.

Clubul dispunea de fondurile necesare pentru organizarea partidei în una dintre aceste variante, însă realizarea ei depindea de mutarea sumei disponibile dintr-un alineat bugetar în altul — procedură care trebuia aprobată în ședința Consiliului Local.

Din păcate, consilierii locali PSD s-au opus, ceea ce a blocat această posibilitate, deși nu era vorba despre o suplimentare de buget, ci doar despre o realocare a fondurilor deja existente”, este o parte din mesajul publicat în mediul online.

CFR Cluj este câștigătoarea ultimei ediții a Cupei României. Ei au triumfat sezonul trecut în ultimul act la Arad, după o finală cu Hermannstadt, câștigată cu 3-2. Mohammed Kamara, Louis Munteanu și Beni Nkololo au fost marcatorii de atunci ai formației antrenate la acea vreme de Dan Petrescu.

