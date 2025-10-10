Louis Munteanu a marcat primul său gol la națională: „Un moment de mândrie pentru mine și familia mea!”

România a câștigat partida amicală disputată joi seara împotriva Republicii Moldova, scor 2-1.

Louis Munteanu a fost golgheterul sezonului trecut, cu 23 de goluri | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 11. Vârful care evoluează pentru CFR Cluj a reluat în plasă cu o lovitură de cap centrarea venită de la Olimpiu Moruțan.

La finalul meciului, golgheterul din sezonul trecut al Superligii a spus cum se simte după primul său gol la prima reprezentativă.

„Este un sentiment plăcut, mă bucur că am reușit să fiu acolo, la prima bară, cum ne cere Mister. Este un moment de mândrie pentru mine și familia mea, sunt fericit că la debutul ca titular am reușit să marchez.

Îmi dă foarte mare încredere. De La meciul cu Hermannstadt am spus că mă simt din ce în ce mai bine. S-au văzut lucruri bune și în seara asta dar mai am de lucrat, sper să o țin tot așa, cu goluri.

A fost greu, s-a văzut și în evoluțiile mele. Când toată lumea spune că o să pleci și după o lună tot la Cluj am rămas... Da, a fost o vară grea, dar acum deja sunt foarte bine și cu siguranță voi marca goluri multe.

Am fost criticat pe bună dreptate. Am zis că trebuie să-mi dau și eu un reset, că nu se poate să continui așa cum am făcut-o în meciurile în care am jucat. Zic eu că mi-a reușit, acum sunt 100% concentrat pe CFR și pe echipa națională”, a spus Munteanu la DigiSport.

