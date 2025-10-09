Mircea Lucescu, atac la FRF înaintea meciului cu Moldova: „De ce s-a făcut meciul ăsta?”

Naționala României joacă în această seară un meci amical contra Republicii Moldova, de la ora 21:00.

Mircea Lucescu l-a înlocuit pe banca tehnică a României pe Edi Iordănescu | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Deși „tricolorii” joacă astăzi, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) este cu gândul la meciul de duminică, contra Austriei, din campania de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor.

Mai mult, „Il Luce” chiar contestă decizia programării amicalului cu țara vecină, motivând că jucătorii trebuie odihniți pentru partida oficială.

Lucescu a contestat meciul amical!

„Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică, Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile.

Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm!

De ce s-a făcut meciul ăsta, dacă nu pot da posibilitatea noilor jucători să joace? Să-i introduc direct cu Austria? Nu se poate face așa! Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și meciul cu Canada, într-adevăr, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători.

Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este a jucătorilor. Atunci, antrenorul poate trage la răspundere jucătorii pentru ceea ce a făcut”, a răbufnit Lucescu la conferința de presă premergătoare meciului.

Au pierdut ultimul meci cu 11-1!

Naționala Moldovei vine la București cu moralul la pământ. Selecționata de peste Prut a pierdut cu un scor uluitor la ultima partidă, 11-1 contra Norvegiei.

Chiar și așa, Lucescu spune că se așteaptă la un meci dificil și cere concentrare din partea elevilor săi.

„Va fi un meci foarte greu cu Moldova, vă spun eu. Niciun meci nu seamănă cu altul. Un rezultat negativ ieri poate fi urmat de unul pozitiv.

Nu are legătură una cu alta, dimpotrivă, poate crește foarte mult motivația și poate întări grupul. I-am văzut jucând cu Italia, puteau să câștige acel meci în deplasare. Nu e o echipă slabă. Am văzut și meciul cu Israel, iar Israel are jucători cu valoare individuală superioară.

Vorbim totuși de o echipă care a trecut prin multe schimbări. Șaisprezece jucători din acel lot nu au mai jucat, opt au avut accidentări pe perioade foarte lungi, alți șase au avut accidentări repetate. Alții au jucat mai puțin din diverse motive. Vorbim de Răzvan Marin, de Man, într-o perioadă în care aveam nevoie de ei ca de aer”, a încheiat selecționerul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: