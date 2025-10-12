România a câștigat în ultimul moment cu Austria, scor 1-0.

Naționala de fotbal a României a câștigat acasă, împotriva selecționatei Austriei, scor 1-0, în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026.

Naționala României a câștigat, scor 1-0 împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026 | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Golul victoriei a venit în ultimele clipe pentru România.

România câștigă în ultimul moment un meci în care l-a dominat

Naționala României a început meciul bine meciul împotriva Austriei, cu câteva ocazii importante.

În primele minute, Valentin Mihăilă a fost foarte aproape de a marca printr-o foarfecă spectaculoasă, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Apoi, câteva minute mai târziu, a venit un șut în forță a lui Andrei Rațiu, însă nici acesta nu a prins cadrul porții.

„Tricolorii” au continuat să atace și au dominat mare parte din prima repriză, însă jucătorii lui Mircea Lucescu nu au reușit să înscrie, iar cele două naționale au intrat la egalitate la cabine, iar tabela a rămas neschimbată.

La începutul reprizei a doua, Austria a părut mai dezghețată și a început să pătrundă mai des în zona careuluii nostru de 16 metri, însă tot România a avut ocazia mai mare, în minutul 60, când austriecii au greșit o pasă, iar Mihăilă a nimerit bara laterală din alunecare.

O altă ocazie mare a venit pentru „tricolori”, în minutul 69, când la o recuperare, Andrei Rațiu a tras periculos pe poartă, însă Alexander Schlager a scos șutul.

În ultima clipă a meciului, la o lovitură liberă în minutul 90 plus 5, fundașul Virgil Ghiță, intrat din postura de rezervă, a înscris pentru România din centrarea lui Ianis Hagi și a adus victoria României, scor 1-0.

39.581 de oameni au fost prezenți în tribunele Arenei Naționale din București pentru acest meci de foc.

România - Austria: echipele de start și rezervele

România: 1. Ionuț Radu - 2. Andrei Rațiu, 3. Mihai Popescu, 15. Andrei Burcă, 8. Alexandru Chipciu - 10. Ianis Hagi (căpitan), 6. Marius Marin, 23. Vlad Dragomir - 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă. Selecționer: Mircea Lucescu.

Rezerve: 12. Ștefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava - 4. Lisav Naif Eissat, 5. Virgil Ghiță, 7. Ștefan Baiaram, 11. Kevin Ciubotaru, 14. Vladimir Screciu, 17. Louis Munteanu, 19. Florin Tănase, 21. Olimpiu Moruțan, 22. Adrian Șut.

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch, 8. David Alaba (căpitan), 15. Philipp Lienhart, 16. Phillipp Mwene - 20. Konrad Laimer, 6. Nicolas Seiwald - 18. Romano Schmid, 19. Christoph Baumgartner, 9. Marcel Sabitzer - 11. Michael Gregoritsch. Selecționer: Ralf Rangnick.

Rezerve: 12. Nikolas Polster, 13. Patrick Pentz - 2. Alexander Prass, 3. Marco Friedl, 4. Kevin Danso, 7. Marko Arnautovic, 10. Florian Grillitsch, 14. Leopold Querfeld, 17. Marco Gruell, 21. Nikolaus Wurmbrand, 22. Raul Florucz, 23. Alessandro Schoepf.

Arbitru: Davide Massa; arbitri asistenți: Filippo Meli, Stefano Alassio; al patrulea oficial: Simone Sozza (toți din Italia)

Arbitru video: Michael Fabbri; arbitru asistent video: Rosario Abisso (ambii din Italia)

Observator UEFA pentru arbitri: Mehmet Ilgaz (Turcia); Delegat UEFA: Luis Cuervas Del Real (Spania)

