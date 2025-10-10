Liga a 3-a revine vineri: Sănătatea Cluj va da piept cu liderul Unirea Tășnad

Etapa cu numărul #8 din eșalonul al treilea va debuta astăzi, 10 octombrie.

Unirea Dej este departe să mai repete performanța de a evolua în Liga 2 | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Două dintre cele patru echipe din județul Cluj care evoluează în Liga 3 vor evolua astăzi. Este vorba despre Sănătatea Cluj, care va primi vizita celor de la Unirea Tășnad, și Viitorul Cluj, care se va deplasa pentru meciul cu Lotus Băile Felix.

Ultimul meci va aduce o confruntare între celelalte două echipe: Unirea Dej va da piept mâine la Turda cu echipa locală. Toate duelurile din Liga 3 sunt programate de la ora 15:00.

Liderul Seriei a 8-a este în continuare Unirea Tășnad, cu 18 puncte, la egalitate cu Minaur Baia Mare, urmată de SCM Zalău.

