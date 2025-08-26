Cristi Bălgrădean este din nou liber de contract! S-a despărțit și de formația din Liga 3.

Ajuns la 37 de ani, fostul portar al celor de la Dinamo București, FCSB și CFR Cluj este din nou fără echipă.

Bălgrădean a apărat în 66 de meciuri pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ultima echipă pentru care a evoluat în carieră a fost CSM Unirea Alba-Iulia, în Liga 3. Bălgrădean ajunsese la un acord cu șefii clubului în iarna acestui an, care sperau să obțină promovarea în eșalonul secund odată cu cooptarea fostului portar internațional.

„CSM Unirea Alba Iulia și portarul Cristian Balgrădean au ajuns la un acord privind rezilierea contractului începând cu data de 20 august.

Mulțumim, Cristi, pentru tot ce ai oferit clubului nostru și îți urăm mult succes în continuare!”, a fost comunicatul clubului CSM Unirea Alba Iulia postat pe Facebook.

A venit cu scandal la CFR, a plecat pe ușa din spate

Cristi Bălgrădean s-a alăturat celor de la CFR Cluj în vara anului 2020. El s-a înțeles cu ardelenii cât timp încă era sub contract cu FCSB, însă nu a comunicat acest lucru clubului de care aparținea.

S-a creat o întreagă situație iar cel poreclit „Pufi” a fost dat afară de roș-albaștrii. La Cluj, el a fost portarul de bază al echipei într-un singur sezon, 2020/2021, iar în ultimele două ediții cât a fost sub contract cu CFR a apărat în doar 4 partide după ce ajunsese în conflict și cu șefii clubului din cauza restanțelor financiare.

De-a lungul carierei sale a mai evoluat pentru FC Brașov, Liberty Salonta, UTA, Unirea Urziceni, Universitatea Craiova, Concordia Chiajna și Muscelul Câmpulung.

2 selecții a adunat pentru naționala României, între 2011 și 2013

