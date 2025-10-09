Victorie cu 2-1 pentru România în amicalul cu Republica Moldova!

Tricolorii antrenați de Mircea Lucescu au câștigat la limită meciul de pregătire cu țara vecină.

România a câștigat la limită amicalul cu Moldova | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

România așteaptă cu moralul ridicat meciul cu Austria, în urma victoriei cu Republica Moldova din această seară.

Atacantul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu, și-a intrat repede în rol și a deschis scorul în minutul 11. Centrarea venită de la Olimpiu Moruțan a fost fructificată de vârful care marcase de numai două ori până acum în acest sezon.

Selecționerul n-a fost lipsit de emoții nici la partida de joi seară. Ionuț Radu a ieșit greșit pe o centrare și a scăpat mingea în poartă, iar egalitatea s-a restabilit pe tabelă.

Totuși, România avea să trecă în avantaj și să și câștige partida grație reușitei lui Ianis Hagi, cu doar un minut înaintea pauzei.

