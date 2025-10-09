Vestiarul e încins la „U” Cluj: înjurături între un jucător și om din staff!

Odată cu schimbările de jucători din această vară, se pare că și atmosfera din vestiar s-a schimbat la Universitatea Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit la „U” Cluj în august 2023 | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Iar la un pas a fost să se schimbe și antrenorul! Ioan Ovidiu Sabău a anunțat după meciul pierdut cu Csikszereda, scor 1-2, că vrea o ședință cu șefii clubului pentru a ajunge la o înțelegere privind rezilierea contractului.

Motivele invocate de tehnician au fost lipsa rezultatelor și a implicării jucătorilor în joc, diferită de cea din sezonul trecut, când echipa s-a calificat mai întâi în play-off, apoi în cupele europene.

Conducerea îl susține, dar a pierdut vestiarul

„Lucrurile merg foarte rău, nu avem identitate, nu suntem nici 50% din ce am fost anul trecut ca joc, ca implicare, acesta este motivul pentru care mă gândesc la o negociere cu cei din conducere ca să găsim cea mai bună soluție pentru această echipă”, a declarat antrenorul la conferința de presă de la finalul partidei.

Totuși, în ședința solicitată de Sabău, se pare că cele două părți au căzut de acord să continue colaborarea. Conducerea clubului l-a asigurat de susținere totală, iar antrenorul era ceva mai calm și deschis la ideea de a continua pe banca Universității.

S-au înjurat în vestiar!

Se pare, însă, că nu doar lipsa rezultatelor l-au făcut pe Sabău să-și dorească să plece, ci și unele conflicte care au izbucnit în vestiar. După ce a antrenorul a negat pentru publicația iAM Sport că ar fi avut un conflict deschis cu Alessandro Murgia, fotbalist transferat în această vară, sursa citată a scos la iveală un alt scandal izbucnit în vestiar.

Fundașul dreapta, Dino Mikanovic, și el sosit la Cluj în ultima perioadă de transferuri, s-ar fi înjurat cu Sandu Tăbârcă, secundul lui Ioan Ovidiu Sabău. Nici Murgia, nici Mikanovic, titular până atunci în fiecare meci, nu au fost în echipa de start din ultima etapă, doar italianul a fost introdus pe teren în minutul 55.

Un alt moment care denotă că Sabău ar fi pierdut vestiarul și are o relație tensionată cu jucătorii s-a petrecut în timpul derby-ului cu CFR, încheiat 2-2.

În minutul 80, când a fost înlocuit cu Andrej Fabry, veteranul Dan Nistor s-a uitat nedumerit înspre antrenor și nu a dat mâna cu acesta, lucru care a fost întâmpiat cu fluierături de fanii prezenți în acea parte a stadionului.

Întâlnesc revelația sezonului

Pentru moment, însă, este cert că înțelegerea dintre Universitatea Cluj și Ioan Ovidiu Sabău va continua cel puțin după meciul cu FC Botoșani, programat pe 18 octombrie, pe Cluj Arena, de la ora 15:00.

Moldovenii sunt revelația sezonului: sunt pe primul loc după primele 12 etape, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, în timp ce „studenții” sunt pe 10, cu 14 puncte acumulate și doar trei victorii până acum în întrecerea internă.

