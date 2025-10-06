Nouă jucători de la „U” Cluj și CFR au fost convocați la națională!

Pauza competițională dedicată meciurilor echipelor naționale nu este valabilă în cazul tuturor fotbaliștilor de la echipele cu pretenții din Superligă.

CFR Cluj a încheiat pe locul 3 sezonul trecut, Universitatea Cluj, pe 4 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Universitatea Cluj are cinci jucători convocați, în timp ce rivala CFR are patru.

Din lotul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău au fost selecționați Alex Chipciu (România), Edvinas Gertmonas (Lituania), Virgiliu Postolachi (Moldova), Elio Capradossi (Uganda) și Mouhamadou Drammeh (Gambia).

De la gruparea din Gruia au fost convocați Louis Munteanu (România), Meriton Korenica și Lindon Emerllahu (ambii Kosovo) și Aly Abeid (Mauritania).

Naționala României va disputa două meciuri: cu Moldova, pe 9 octombrie și Austria, trei zile mai târziu.

