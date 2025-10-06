Omar El-Sawy a fost pus la zid după ultimul meci: „E foarte departe pentru vârsta lui!”

Universitatea Cluj a pierdut în deplasarea de la Csikszereda, scor 1-2, și rămâne cu doar trei victorii în acest sezon.

Omar El-Sawy a fost cumpărat de Rapid cu 400.000 de euro | Foto: FC Rapid 1923 Facebook

La finalul meciului, măcinat de rezultatele nefaste din ultima perioadă, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la echipă.

Tehnicianul a dezvăluit că va avea o discuție cu șefii clubului pentru a rezilia contractul pe cale amiabilă.

La conferința de presă de la finalul meciului, Sabău s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale, apoi a caracterizat jocul lui Omar El-Sawy, jucător împrumutat până la finalul sezonului de la Rapid.

„Are nevoie de timp. Încă e departe de ce trebuie să arate un jucător la vârsta lui. Foarte departe.

Nu ştiu dacă sunt prea pretenţios, dar un jucător de vârsta lui care vine de la Rapid trebuie să vină cu alt spirit, nu cu obligaţia că trebuie să joace pentru că este under.

Mai mulţi sunt în situaţia lui, trebuie ajutaţi, încurajaţi şi trebuie spus ce le lipseşte acestor jucători tineri care au alte preocupări. Mai multe alte preocupări decât cele sportive şi de aia nu reuşesc să progreseze.

După ce nu mai sunt under, dispar aceşti jucători. Pentru binele lor să înţeleagă la ce nivel sunt, să-şi facă o analiză la fiecare joc şi să asculte de cei care au făcut ceva în acest sport”, a spus tehnicianul la finalul meciului.

