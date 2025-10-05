CFR câștigă cu Hermannstadt, scor 2-1! Este doar a doua victorie a vișiniilor din campionat.

Ardelenii au câștigat duminică după-amiază pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt, scor 2-1, și au bifat prima victorie în Superligă din ultimele trei luni.

CFR Cluj a câștigat cu Hermannstat și a bifat a doua victorie din acest sezon

Precedentul succes al vișiniiilor în intrecerea internă data din 13 iulie. Sub comanda lui Dan Petrescu, CFR câștiga în prima etapă din noua ediție, scor 2-1, cu un gol venit pe finalul meciului.

Duminică după-amiază, ardelenii au trecut de Hermannstadt și au urcat pe locul 11, cu 12 puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Totuși, cei care au deschis scorul au fost oaspeții. Lovitura de cap a lui Dragoș Albu (min. 10) a trecut de Hindrich, a lovit bara și a intrat în plasa porții clujene.

Jucătorii lui Andrea Mandorlini s-au întors în atac și au ratat prin Lorenzo Biliboc și Louis Munteanu, înainte ca cel din urmă să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Fostul golgheter al Superligii din sezonul trecut l-a învins pe Căbuz cu un șut de la distanță și a restabilit egalitatea pe tabelă la pauză.

Mai motivați de la cabine au ieșit tot gazdele, care aveau să marcheze după alte zece minute. Munteanu l-a servit excelent pe Lindon Emerllahu iar mijlocașul kosovar a semnat al treilea și ultimul gol al partidei.

Echipele de start

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 97.Coco, 6.Sinyan, 27.Ilie, 3.Abeid – 8.Fică, 23.Keita, 18.Emerllahu – 11.Păun (C), 9.Munteanu, 49.Biliboc

Rezerve: 1.Gal – 47.Kresic, 45.Camora, 4.Zouma, 16.Perianu, 32.Cernigoi, 88.Djokovic, 86.Kun, 17.Korenica, 98.Ciubăncan, 24.Cordea, 19.Slimani

Antrenor: Andrea Mandorlini

FC Hermannstadt

25.Căbuz – 30.Antwi, 66.Căpușă, 4.Stoica (C), 2.Selimovic, 98.Ciubotaru – 13.Albu, 24.Ivanov, 7.Jair – 19.Gjorgjievski, 11.Buș

Rezerve: 31.Muțiu – 29.Biceanu, 6.Kujabi, 10.Neguț, 77.Stancu, 9.Chițu, 5.Bejan, 16.Issah, 51.Oroian, 21.Branco, 27.Barstan, 17.Vuc

Antrenor: Marius Măldărășanu

