„U” Cluj nu reușește să se impună în deplasare în fața celor de la FK Csikszereda

FC Universitatea Cluj a pierdut, scor 2-1, în deplasare, în partida disputată împotriva celor de la FK Csikszereda.

„U” Cluj nu reușește să se impună în deplasare în fața celor de la FK Csikszereda|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Nou-promovata FK Csikszereda s-a impus, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, în fața „studenților” lui Neluțu Sabău.

Echipa antrenată de Robert Ilyes scapă momentan de retrogradare, iar clujenii se plasează abia pe locul 9 al clasamentului Superligii, cu 14 puncte.

„U” Cluj nu reușește să se impună în deplasare în fața celor de la FK Csikszereda

Golurile marcate de FK Csikszereda au fost înscrise de maghiarul Szabolcs Szalay (20) și de slovacul Jozef Dolny (46). Pentru „U'” a înscris atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (90+5), la prima sa reușită în tricoul echipei clujene.

„U” Cluj mai marcase un gol (84), prin Jonathan Cisse, dar a fost anulat pentru ofsaid la Alexandru Chipciu.

Meciul a fost cu numărul 329 pentru antrenorul Ioan Ovidiu Sabău pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Studenții” nu a mai câștigat de patru etape în acest sezon, având două egaluri și două eșecuri.

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Universitatea Cluj2-1, Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Szabolcs Szalay (20), Jozef Dolny (46), respectiv Virgiliu Postolachi (90+5).

Arbitru: Viorel Nicușor Flueran (Craiova); arbitri asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (București), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Mihai Laurențiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Florin Hîncu (Brașov) - CCA, Marian Ivan (București) - LPF

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: