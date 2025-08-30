„U” Cluj se impune la Clinceni (1-0) în fața celor de la Unirea Slobozia

„U” Cluj a obținut o victorie muncită, sâmbătă, la Clinceni, în partida cu cei de la Unirea Slobozia, în etapa a opta din Superliga.

Unirea Slobozia - „U” Cluj, 0-1|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Meci dificil pentru „U” Cluj, sâmbătă, la Clinceni, împotriva echipei lui Andrei Prepeliță.

După un meci nefavorabil încheiat pe teren propriu cu Dinamo București, „studenții” lui Neluțu Sabău au încercat să dea totul pe teren pentru a se impune.

Cu o posesie bună a mingii și un joc ofensiv, plus câteva faze periculoase deschise de „studenți”, prima repriză a lăsat un gust amar pentru suporteri în lipsa golului așteptat.

Astfel, echipele au mers la vestiare fără să fi reușit să spargă gheața pe teren.

Fanii au răsuflat ușurați abia în repriza secundă, când Dan Nistor a deschis scorul (min.54), din pasa lui Trică.

Spre finalul meciului, clujenii au încercat multiple tatonări pentru un avantaj categoric, dar scorul a rămas neschimbat, iar partida s-a încheiat în favoarea „U” Cluj (1-0), care avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se reechilibra.

„U” Cluj urcă pe poziția a cincea în clasamentul Superligii, cu 12 puncte.

Echipele de start: Unirea Slobozia – „U” Cluj

Unirea Slobozia: D. Rusu - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - V. Pop, Hamadiji, Purece - C. Bărbuț, Afalna, A. Dragu

Rezerve: Gurău, Ibrian, Safranov, C. Toma, R. Deaconu, Florescu, Rotund, Said, Dulcea, Ciupercă

Antrenor: Andrei Prepeliță

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu - Simion, Codrea, O. Bic - Nistor - Trică, Lukic

Rezerve: Lefter, Chirilă, Artean, Capradossi, Drammeh, Murgia, Fabry, Miguel Silva, Bârstan, Bota, Macalou

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

